Ahrensburg. „Ich möchte mit gutem Gewissen essen“, sagt Andrea Klerman. Die Siekerin legt großen Wert darauf, dass die Nahrungsmittel, die sie verwendet, aus der Region stammen. „Ich war sofort überzeugt, als ich im Internet auf die Anzeige von Dieter Cordes gestoßen bin“, sagt sie. Der Landwirt möchte auf seinem Hof am Wulfsdorfer Weg in Ahrensburg eine Solidarische Landwirtschaft (SoLaWi) etablieren und sucht derzeit nach Mitstreitern.

Ziel ist gemeinsame Bewirtschaftung des Hofs

„Die Nachfrage nach Produkten aus nachhaltiger Erzeugung ist groß, da gab es in den vergangenen Jahrzehnten bei vielen Menschen ein Umdenken“, sagt der 63-Jährige. Seit 31 Jahren betreibt Cordes auf seinem Heidkoppelhof biologische Landwirtschaft, begann 1989 in Ammersbek, bevor der Betrieb 2014 in den Ahrensburger Stadtteil Wulfsdorf übersiedelte. Dort baut der Landwirt mit zwei Mitarbeitern auf 80 Hektar Gemüse an, verkauft dazu das Fleisch seiner 60 Tiere umfassenden Herde Deutsch-Angus-Rinder. „Ich bin zu dem Schluss gekommen, dass ein Betrieb wie meiner ohne ein Netzwerk langfristig nicht überleben kann“, sagt Cordes.

Im Netzwerk Solidarische Landwirtschaft schließen sich Betriebe und Verbraucher zusammen, um gemeinsam den Hof zu bewirtschaften. „Die Verbraucher zahlen monatlich einen Beitrag und erwerben dafür einen Anteil an der folgenden Ernte“, erklärt Cordes das Konzept. Gemeinsam mit den Mitgliedern werde entschieden, was angebaut werde und wie die Kosten gedeckt werden könnten. „Zum Start wird das Angebot verschiedenes Gemüse und Kräuter umfassen.“ Auf drei Hektar sollen unter anderem Bohnen, Erbsen, Tomaten, Kürbis, Kartoffeln, Kohl und Fenchel wachsen. „Je nach Wetter und Gedeihen wird es in einem Jahr mehr Bohnen, in einem anderen mehr Kartoffeln geben.“

Landwirt will regelmäßig Workshops anbieten

„Die Mitglieder können selbst miterleben, wie das Gemüse angebaut wird und wie es wächst“, sagt Cordes. „Sie bekommen nachhaltige, frische Produkte, an denen sie mitgewirkt haben.“ Wer Spaß daran habe, könne auch selbst unter Anleitung auf dem Feld mit anpacken. „Dazu wird es regelmäßig Workshops geben, bei denen wir die Ernte gemeinsam verarbeiten oder damit kochen“, so der 63-Jährige.

Für den Landwirt bedeute die SoLaWi vor allem Planungssicherheit. „Ich weiß von vornherein, welche finanziellen Mittel mir zur Verfügung stehen und dass mir die Ware abgenommen wird“, sagt Cordes. „Der Vorteil ist auch, dass nichts in der Tonne landet“, sagt er. Allein im vergangenen Jahr habe er mehr als 100 Kohlrabi wegwerfen müssen, weil sie aufgeplatzt waren. „Nach dem Schälen sieht man das nicht mehr und geschmacklich macht es keinen Unterschied. Aber auf dem Lebensmittelmarkt werde ich die nicht los, weil solche Makel nicht den heutigen Standards entsprechen“, erklärt der Ahrensburger. Vor vier Jahren habe er begonnen, sich intensiv mit dem Thema Solidarische Landwirtschaft auseinanderzusetzen, habe sich mit Landwirten ausgetauscht, die bereits Erfahrung haben.

Was zählt, ist persönlicher Bezug zu Produkten

Beitreten könne jeder. „Egal ob Familien mit Kindern, Wohn- und Kitagruppen, Alleinstehende, Freunde, Senioren oder Studenten“, sagt Cordes. Mehr als 70 Interessenten haben sich bereits gemeldet. Darunter sind neben Andrea Klerman auch Lars Einolf und Petra Rütz. „Durch die SoLaWi bekomme ich einen persönlichen Bezug zu den Produkten, die ich esse“, sagt Einolf, der schon lange Gemüse und Fleisch bei Dieter Cordes kauft. Der Ahrensburger fügt hinzu: „Es gibt anders als im Supermarkt nicht von allem unendlich viel, sondern die Ernte ist abhängig davon, was zu der Jahreszeit wächst und wie das Wetter mitspielt.“ Genau dieser Aspekt mache für ihn den besonderen Reiz der SoLaWi aus.

Petra Rütz hat bereits Vorerfahrung mit Solidarischer Landwirtschaft. „Das Modell habe ich über Bekannte kennengelernt, die Mitglieder in einer SoLaWi sind“, sagt die Brunsbekerin. Da habe sie auch schonmal bei der Kartoffelernte auf dem Feld mitgeholfen. „Wenn ich dann am nächsten Tag Muskelkater habe und den Dreck unter meinen Fingernägeln sehe, weiß ich die Kartoffel, die ich esse, ganz anders zu schätzen“, sagt Rütz. Die Solidarische Landwirtschaft soll auf dem Heidkoppelhof zum 1. März mit der Aussaat starten. „Mitte April können wir dann wahrscheinlich zum ersten Mal ernten“, sagt Dieter Cordes. „Voraussichtlich Radieschen, Salat und Kohlrabi.“ Anschließend, so der Plan, solle jedes SoLaWi-Mitglied drei bis vier Kilogramm Gemüse je Woche erhalten.

Interessierte können sich online informieren

Langfristig hofft der 63-Jährige, bis zu 150 Mitstreiter zu finden. „Das wäre optimal“, sagt Cordes. An diesem Sonntag informiert er bei einer Online-Informationsveranstaltung über das Projekt. Den Zugangslink erhalten Interessierte nach der Anmeldung per E-Mail.

Online-Infoveranstaltung So 15.11., 11.00, Anmeldung unter dieter.cordes@web.de