Sylt. Silke von Bremen stellt ihr Buch „Stumme Zeit“ Ende Februar an einem besonderen Ort auf der Insel vor. Worum es in dem Werk geht.

Draußen scheint die Sonne, durch die Terrassentür schauen drei Hühner neugierig in das lichtdurchflutete Wohnzimmer. Hier am Holztisch in ihrem Haus in Westerland auf Sylt empfängt Silke von Bremen das Abendblatt zum Gespräch.