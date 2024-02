Sylt. In Westerland wurden an einer Haltestelle Hassparolen gegen Robert Habeck und Außenministerin Annalena Baerbock verbreitet.

Nicht einmal eine Woche ist es her, da wurde das Wahlkreisbüro von Bundeswirtschaftsminister Robert Habeck in Flensburg evakuiert. Ein Brief mit verdächtigem Inhalt hatte die Mitarbeitenden in Alarmbereitschaft versetzt. Am Donnerstagmittag wurden die Beamten der Polizeidirektion Flensburg erneut in Bezug auf Habeck eingeschaltet. Diesmal allerdings in Westerland auf Sylt.