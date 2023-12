Sylt: Hier gibt‘s zu Silvester noch bezahlbare Quartiere

Westerland. Sylt gehört nicht nur in der warmen Jahreszeit zu den beliebtesten Reisezielen an der deutschen Küste, sondern auch am Jahresende. Das Ferienwohnungsportal Travanto hat die aktuellen Verfügbarkeiten und Übernachtungspreise für die Zeit „zwischen den Jahren” auf der Insel verglichen.

Die Travanto Ferienwohnungen GmbH ist mit über 70.000 Ferienunterkünften nach eigenen Angaben einer der führenden Vermittler von Ferienunterkünften in Deutschland. Das Hamburger Unternehmen hat seinen Ursprung in dem 1999 gegründeten Buchungsportal Sylt-Travel.

Sylt zu Silvester: Wo man noch ein bezahlbares Quartier findet

Die Ergebnisse der Auswertung zeigen, welche Inselorte über Silvester auf Sylt, das das beliebteste Reiseziel in Schleswig-Holstein ist, besonders nachgefragt sind und wo Urlauber auch kurzfristig freie und vergleichsweise günstige Ferienwohnungen finden. Untersucht wurden alle Orte auf Sylt, für die es mindestens 100 Unterkünfte (sofort buchbare Objekte und Anfrageobjekte) auf travanto.de gibt.

Die Medianpreise (Mittelwerte) wurden für vier Personen pro Übernachtung ermittelt und beziehen sich nur auf verfügbare Unterkünfte in der 52. Kalenderwoche. Eine Unterkunft galt als verfügbar, wenn in der letzten Woche des Jahres eine Anreise mit mindestens 3 Übernachtungen möglich ist. Erhoben wurden die Daten am 27. November 2023.

Silvester auf Sylt: Kampen am teuersten, in Westerland am meisten frei

An der Spitze der beliebtesten Inselorte für den Jahreswechsel stehen demnach Wenningstedt und Westerland mit einer jeweiligen Verfügbarkeit von 24 Prozent. Es folgen Keitum mit einer Verfügbarkeit von 28 Prozent „zwischen den Jahren” sowie Hörnum und List mit 30 Prozent. Kurzentschlossene finden die meisten freien Ferienunterkünfte in Westerland, wo es insgesamt die größte Auswahl auf Sylt gibt.

Am günstigsten sind freie Unterkünfte zum Jahreswechsel in Tinnum, Morsum und Keitum. Die niedrigsten Übernachtungspreise zahlen Sylt-Urlauber in der letzten Kalenderwoche dieses Jahres in Tinnum. Der Medianpreis für eine Übernachtung liegt in dem zentralen Inselort für vier Personen bei 134 Euro. Es folgen Morsum mit einem Medianpreis von 165 Euro und Keitum mit 182 Euro.

Newsletter von der Chefredaktion Melden Sie sich jetzt zum kostenlosen täglichen Newsletter der Chefredaktion an E-Mail* Mit meiner Anmeldung zum Newsletter stimme ich der Werbevereinbarung zu. Jetzt anmelden Mit * markierte Felder sind Pflichtfelder. Eine Abmeldung ist jederzeit über einen Link im Newsletter möglich.

Mehr zum Thema

Am teuersten sind die noch verfügbaren Ferienunterkünfte in Kampen. Hier beträgt der Medianpreis für vier Personen pro Nacht 339 Euro. Es folgen Wenningstedt mit 221 Euro und Westerland mit 203 Euro.

Sylt zu Silvester – Inselorte und Verfügbarkeiten (Preise für vier Personen pro Nacht):

Wenningstedt: 24 Prozent verfügbar, 212 Euro/Nacht

Westerland: 24 Prozent verfügbar, 203 Euro/Nacht

Keitum: 28 Prozent verfügbar, 182 Euro/Nacht

Hörnum: 30 Prozent verfügbar, 189 Euro/Nacht

List: 30 Prozent verfügbar, 187 Euro/Nacht

Rantum: 31 Prozent verfügbar, 198 Euro/Nacht

Morsum: 32 Prozent verfügbar, 165 Euro/Nacht

Kampen: 32 Prozent verfügbar, 339 Euro/Nacht

Tinnum: 36 Prozent verfügbar, 134 Euro/Nacht.

Die Medianpreise und Verfügbarkeiten beziehen sich laut Travanto.de auf die Kalenderwoche 52 für Inselorte mit mindestens 100 Objekten.