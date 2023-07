„Sylt dem Pöbel“: Punks planen am Sonntag Rückkehr auf die Nordsee-Insel

Start fürs Wochenende angesetzt. Gäste dürfen nicht mehr in Westerland lagern. Welche Auflagen sie darüber hinaus erfüllen müssen.

Westerland. Am Wochenende könnten die Züge nach Sylt noch deutlich voller werden als üblich in den Sommerferien, denn die Punks haben sich auch in diesem Jahr wieder angekündigt.

Die Protestgruppe „Aktion Sylt“ hat beim Kreis Nordfriesland ein Protestcamp vom 24. Juli bis zum 20. August angemeldet. Das erinnert an vergangenes Jahr: Damals waren nach der Einführung des 9-Euro-Tickets im Juni viele Punks auf die Insel gereist, hatten mitten in Westerland monatelang gefeiert, demonstriert und provoziert.

Sylt: Punks planen Rückkehr auf Nordsee-Insel

In dem neuen Aufruf der Initiative heißt es: „Wir richten unser Augenmerk auf die Spaltung der Gesellschaft. Insulaner werden durch Gentrifizierung vertrieben, die Reichen schotten sich ab. Die wahren Sylter leben teils am Festland, pendeln auf ,ihre’ Insel, eine Wohnung dort können sie sich nicht mehr leisten. Gleichzeitig werden denkmalgeschützte Bauten dem Verfall überlassen, um Platz für neue Luxusapartments zu schaffen.“

Weil die Fläche vor dem Westerländer Rathaus nicht erneut zur Verfügung steht, hat sich die Protestgruppe nach alternativen Standorten für ein Camp umgesehen und brachte Tinnum ins Gespräch. Am Donnerstag gab es nun das dritte Kooperationsgespräch der Protestcamp-Planer mit dem Kreis Nordfriesland.

„Die von ihnen ins Auge gefasste Tinnumer Festwiese ist öffentliches Gelände und wäre somit grundsätzlich ein geeigneter Ort. Die betreffende Gemeinde besitzt aufgrund des hoch angesiedelten Versammlungsrechts keine Einspruchsmöglichkeiten“, sagte Kreissprecher Hans-Martin Slopianka dem Abendblatt. Noch immer stehe aber nicht fest, ob das Camp stattfindet.

Anmelder müssen Verträge für drei Toiletten nachweisen und Müllentsorgung regeln

Insbesondere zwei Auflagen müssten die Anmelder vorab erfüllen: „Aufgrund der von ihnen geschätzten Teilnehmerzahl von 20 bis 50 Personen müssen sie drei Toiletten aufstellen (lassen) und die Abfuhr des anfallenden Mülls regeln – beides auf eigene Kosten.“

Dafür sollen sie der Versammlungsbehörde des Kreises bis Freitag entsprechende Verträge mit Unternehmen vorlegen. „Gelingt dies, wird der Kreis einen Auflagenbescheid erlassen, der die Voraussetzung dafür darstellt, dass das Camp am Montag eröffnet werden kann, sobald die erforderliche Infrastruktur vor Ort bereitsteht“, so Slopianka.

Protestgruppe muss Ordnungskräfte stellen und für Ruhezeiten sorgen

Weitere Auflagen sind die täglichen Ruhezeiten von 22 bis 10 Uhr und das Erfordernis, an Wochenenden pro 20 Teilnehmer und unter der Woche pro 50 Teilnehmer eine Ordnungskraft zu stellen, die aus den eigenen Reihen stammen könne und unter anderem für die Einhaltung der Ruhezeiten sorgen müsse.

„Aktion Sylt“ kritisiert unterdessen, die Insel wirtschafte seit Jahrzehnten alles andere als nachhaltig. Soziale und Klimagerechtigkeit stünden nach Profitsucht hinten an. „Deshalb laden wir Dich ein, mit uns ein Zeichen zu setzen, denn ein Haus sollte ein Heim sein, keine Geldanlage“, heißt es weiter.

Der Aufruf lautet weiter: „Hast Du Lust auf coole Leute, Nordsee und Aktivismus? Dann komm vorbei und teile die Botschaft. Wohnraum denen, die ihn brauchen und Sylt dem Pöbel! Die Insel freut sich auf Dich.“

Pogo-Partei stellt Packlisten für Sylt-Camp ins Netz

Bereits vor ein paar Wochen hatte die Anarchistische Pogo-Partei Deutschlands (APPD) zur Aktion „Zurück nach Westerland!“ aufgerufen. „Dieses Jahr, 24.07.23 - 13.08.23 UND LÄNGER, kommt der Pöbel wieder zurück nach Sylt, zur Insel der Reichen und Schönen. Letztes Jahr war erst der Anfang. Jetzt erst Recht“, hieß es in dem Aufruf auf Instagram.

Vor zwei Tagen veröffentlichte die APPD Berlin nun eine Packliste, auf der neben Isomatte und Schlafsack, Zelten und Planen auch Mückenspray, Sonnencreme, Musikboxen, Powerbanks, Instrumente und „ne Menge gute Laune“ aufgeführt sind.

Gemeinde Sylt blieb im vergangenen Jahr auf hohen Kosten sitzen

Auf der Insel Sylt dürfte man den eher lauten Gästen skeptisch entgegensehen. Im vergangenen Jahr hatten viele Punks, aber auch Obdachlose ihr Lager am Wilhelminen-Brunnen in der Westerländer Fußgängerzone aufgeschlagen, später dann ein Protestcamp im Rathauspark errichtet. Am Ende des Sommers lehnte der Kreis eine Verlängerung des Camps ab, es wurde schließlich geräumt.

Die Verwaltung der Gemeinde Sylt blieb auf hohen Kosten sitzen. Die Kommune musste 270.000 Euro für Sicherheitsdienste, Dixi-Toiletten, Bauzäune und Barrikaden bezahlen, die während des Protestcamps notwendig geworden waren.

Bürgermeister Nikolas Häckel nimmt wegen eine Burn-outs eine längere Auszeit

Nikolas Häckel, Bürgermeister der Gemeinde Sylt, hat sich Ende Juni wegen eines Burn-outs in eine längere Auszeit verabschiedet. Ein Sprecher der Kommune sagte nun auf Abendblatt-Anfrage: „Wir wollen angemessene und gute Lösungen für jede Herausforderung finden – im Sinne aller unserer Gäste, die einen schönen Urlaub verbringen wollen, genauso wie für unsere Gemeindemitglieder, die ihrem Alltag nachgehen.“ Das sei ihre selbsternannte Pflicht.

„Wir sind auch bereit, situationsabhängig mit Augenmaß zu handeln. Wo es möglich ist, tun wir das im Dialog, damit haben wir im vergangenen Jahr gute Erfahrungen gemacht“, so der Sprecher.

Punks? Gemeinde Sylt gibt sich derzeit noch gelassen

Es sei inzwischen Standard geworden, dass der Außendienst des Ordnungsamtes – wie in den Vorjahren auch – in den Sommermonaten durch ein externes Sicherheitsunternehmen unterstützt werde.

„Darüber hinaus sind wir natürlich in Kontakt mit allen relevanten Stellen, zum Beispiel auch mit dem Kreis Nordfriesland. Beteiligte aller Seiten haben aufgrund der Situation im Vorjahr mehr Erfahrung damit, Themen mit einer gewissen Gelassenheit sachlich zu erörtern“, sagt der Sprecher.