Sylt: AOK lädt an Krebs erkrankte Jugendliche nach Hörnum zu besonderer Aktion ein

Nach der intensiven Behandlung sollen sich die Mädchen und Jungen an der Nordsee erholen. Bei der AOK versichert sein müssen sie nicht.

Eine an Krebs erkrankte Jugendliche trägt ihre kleine Schwester. Die AOK lädt Jungen und Mädchen zur Erholung nach Sylt ein. (Symbolbild)

Besondere Aktion AOK lädt an Krebs erkrankte Jugendliche nach Sylt ein

Westerland. Sie kämpfen gegen eine schwere Krankheit und sollen sich etwas an der Nordsee erholen: Die AOK Rheinland/Hamburg lädt an Krebs erkrankte Jugendliche zwischen 14 und 17 Jahren zur Sommerfreizeit „MeeresRauschen“ auf Sylt ein. Die „Lichtblick“-Aktion findet vom 25. Juli bis zum 3. August statt und wird aus Spenden finanziert, der Eigenanteil beträgt 50 Euro, wie die Kasse am Donnerstag mitteilte.

An Krebs erkrankte Jugendliche sollen sich auf Sylt erholen

Nach der intensiven Behandlung sollen sich krebskranke Jugendliche an der Nordsee erholen und Kräfte sammeln können und dürfen auch einen gesunden Freund oder eine gesunde Freundin mitnehmen. Neben der Nähe zur Nordsee, Sport, Action und Spaß biete die Ferienfreizeit vor allem Entspannung und Freiräume, hieß es.

Begleitet werden die Jugendlichen von Sozialpädagogen und einem Arzt. Teilnehmen könnten auch Jugendliche, die nicht bei der AOK versichert sind. Anmeldung bei Freizeitleiter Matthias Vogt unter der Telefonnummer 0211/879 12 82 76 bis zum 20. Mai.

Mit dem Angebot „Lichtblick“ setzt sich die AOK Rheinland/Hamburg seit 1996 für Familien mit schwer erkrankten Kindern und Jugendlichen ein. Auch in diesem Jahr findet die Freizeit in Hörnum auf Sylt in Zusammenarbeit mit der Deutschen Kinderkrebsstiftung statt. Finanziert wird sie überwiegend durch die Spendenaktion „Cents für kranke Pänz“ der Mitarbeitenden der AOK Rheinland/Hamburg sowie durch Einzelspenden.