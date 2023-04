Nur in einem Ort auf Sylt bezahlt eine vierköpfige Familie unter 1000 Euro. Wo man noch Quartiere findet und was sie kosten.

Der Strand in Rantum auf Sylt wartet auf Gäste. Diese könnten in einer der vielen Ferienwohnungen auf der Nordseeinsel unterkommen.

Westerland/Rantum. Dass Sylt ein beliebtes Reiseziel ist und es schwer sein kann, für die Ferienzeit eine preiswerte Unterkunft zu finden, ist bekannt. Die Travanto Ferienwohnungen GmbH hat jetzt die Buchungen für den diesjährigen Sommer auf der Insel in den Blick genommen und die aktuellen Belegungen und Preise verglichen.

Das Unternehmen ist nach eigener Aussage mit mehr als 70.000 Ferienunterkünften einer der führenden Vermittler von Ferienwohnungen in Deutschland und aus dem bereits 1999 gegründeten Buchungsportal Sylt-Travel hervorgegangen. Schwerpunkt der Firma liegt mit mehr als 5000 Unterkünften auf der Nordseeinsel Sylt.

Sylt: Ferienwohnung – die günstigsten Inselorte im Sommer 2023

Zur Ermittlung der Belegung und Verfügbarkeit von Ferienunterkünften im Sommer hat Travanto die Auslastung von rund 5400 Ferienunterkünften auf Sylt für den Zeitraum vom 1. Juni bis zum 31. August 2023 analysiert. Die Medianpreise (Mittelwerte) beziehen sich auf die Preise pro Nacht für vier Personen in aktuell verfügbaren Ferienunterkünften in den Monaten Juni bis August dieses Jahres.

Die Ergebnisse des Portals zeigen auf, welche Orte auf der Nordseeinsel in diesem Sommer besonders beliebt sind und wo Urlauber noch freie und vergleichsweise günstige Ferienwohnungen finden.

Preise auf Sylt: Tinnum vor Hörnum und Braderup am günstigsten

Im Schnitt zahlen Urlauber auf Sylt im kommenden Sommer 1435 Euro für einen einwöchigen Urlaub in einer Ferienunterkunft mit vier Personen.

Am günstigsten ist es in diesem Sommer in Tinnum, das an die Inselhauptstadt Westerland angrenzt. Hier liegt der Medianpreis für vier Personen in der Ferienunterkunft mit 988 Euro noch unter der Tausendergrenze.

Newsletter von der Chefredaktion Melden Sie sich jetzt zum kostenlosen täglichen Newsletter der Chefredaktion an E-Mail* Mit meiner Anmeldung zum Newsletter stimme ich der Werbevereinbarung zu. Jetzt anmelden Mit * markierte Felder sind Pflichtfelder. Eine Abmeldung ist jederzeit über einen Link im Newsletter möglich.

Es folgen Hörnum mit einem Medianpreis von 1244 Euro und Braderup mit 1253 Euro. Am teuersten ist der einwöchige Sommerurlaub für vier Personen – wenig verwunderlich – im Nobelort Kampen. Hier werden im Schnitt 2349 Euro fällig.

Bereits 71 Prozent der Ferienwohnungen auf Sylt belegt

In den Sommermonaten Juni bis August sind der Auswertung zufolge auf der gesamten Insel Sylt bereits 61 Prozent aller Ferienunterkünfte belegt. Besonders beliebt ist in diesem Jahr der Ort Rantum, wo mit 71 Prozent bereits die höchste Belegung auf Sylt zu finden ist.

Es folgen Wenningstedt mit einer Belegung von 70 Prozent und Hörnum mit 67 Prozent. In Westerland finden Kurzentschlossene noch die meisten freien Ferienunterkünfte, in der Inselhauptstadt gibt es auch die größte Auswahl.

Sylt: Familien können noch günstige Ferienwohnungen finden

Trotz einer Belegung von 59 Prozent können vierköpfige Familien in Westerland noch aus rund 800 Unterkünften wählen, wenn sie in den Sommermonaten Juni bis August eine Woche Urlaub flexibel planen können. Es folgen Wenningstedt mit 263 freien Ferienunterkünften und List mit 198 freien Ferienunterkünften.

Die günstigsten Sylter Inselorte im Sommer 2023 (Medianpreise und die bisherige Belegung für eine Woche mit vier Personen in einer Ferienunterkunft in den Monaten Juni bis August 2023):

1. Tinnum: 988 Euro (56 Prozent Belegung)

2. Hörnum: 1244 Euro (67 Prozent)

3. Braderup: 1253 Euro (60 Prozent)

4. Morsum: 1357 Euro (50 Prozent)

5. Westerland: 1437 Euro (59 Prozent)

6. Archsum: 1523 Euro (53 Prozent)

7. Wenningstedt: 1527 Euro (70 Prozent)

8. Rantum: 1565 Euro (71 Prozent)

9. List: 1682 Euro (57 Prozent)

10. Keitum: 1690 Euro (57 Prozent)

11. Munkmarsch: 1981 Euro (57 Prozent)

12. Kampen: 2349 Euro (65 Prozent)