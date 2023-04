Gäste können in dem prominenten Lokal auf Sylt erstmals übernachten und „magische Momente“ genießen – mit einer Einschränkung.

In der Sturmhaube in Kampen auf Sylt kann man jetzt auch in einem von sechs Hotelzimmer wohnen.

Sylt Sturmhaube in Kampen: So modern sind die neuen Hotelzimmer

Kampen/Sylt. Die Eröffnung hat lange auf sich warten lassen, eigentlich war sie nämlich schon für Herbst 2022 geplant. Nun können die ersten Gäste in der Sturmhaube in Kampen auf Sylt in dem prägnanten Gebäude auch Hotelzimmer reservieren.

„Wir freuen uns, Ihnen endlich und erstmalig in der Geschichte der Sturmhaube die Möglichkeit bieten zu können, an diesem magischen Ort nicht nur essen und trinken, sondern auch übernachten zu können: unsere drei Zimmer und drei Suiten unter Reet sind bezugsfertig“, schreiben die Betreiber in ihrem aktuellen Newsletter.

Sylt: Restaurant Sturmhaube bietet erstmals auch Hotelzimmer an

„Mit der Fertigstellung unseres Hotels wird es Ihnen nun möglich sein, auch den magischen Moment des Sonnenaufgangs über dem Wattenmeer zu erleben – einen eigens für die Sturmhaube gerösteten Kaffee in der Hand, das Rauschen des Meeres im Ohr und die warmen Strahlen der Sonne im Gesicht, die einen blinzeln lassen“, heißt es weiter.

Jedes Zimmer in der Sturmhaube in Kampen auf Sylt hat einen wunderbaren Blick in die Natur inklusive.

Foto: Sturmhaube

Die großzügigen Hotelzimmer und Suiten im Obergeschoss des legendären Bauwerks in Kampen sind zwischen 40 und 85 Quadratmetern groß. Alle Zimmer haben Boxspringbetten, Schreibtische, moderne Entertainment-Technologie und Meerblick – sowie ordentlich Schallschutz zu den Nachbarzimmern. Zwei Zimmer haben eine kleine Loggia – perfekte Logenplätze mit Blick in die Natur.

Auch die Badezimmer in den Hotelzimmern der Sturmhaube auf Sylt sind opulent ausgestaltet.

Foto: Sturmhaube

Newsletter von der Chefredaktion Melden Sie sich jetzt zum kostenlosen täglichen Newsletter der Chefredaktion an E-Mail* Mit meiner Anmeldung zum Newsletter stimme ich der Werbevereinbarung zu. Jetzt anmelden Mit * markierte Felder sind Pflichtfelder. Eine Abmeldung ist jederzeit über einen Link im Newsletter möglich.

Exklusivität hat ihren Preis – und es gibt noch eine weitere Hürde

Die Wände sind in dezentem Grau gestrichen, es wurde viel Holz und Naturstein verwendet. „Wir sind mitten in der Natur, sie ist der Protagonist. Wo kann man besser eine Auszeit nehmen als hier“, sagt der Geschäftsführende Gesellschafter Felix Knochenhauer dem Abendblatt, davon solle die Einrichtung nicht ablenken.

Klar ist, soviel Exklusivität hat ihren Preis. Die Zimmerpreise beginnen bei 350 Euro pro Nacht. Wer nur eine oder zwei Nächte bleiben will, wird sich allerdings eine andere Unterkunft auf der Insel suchen müssen, denn die Sturmhaube vermietet nur an Gäste, die länger bleiben. Der Mindestaufenthalt beträgt von April bis August eine Woche, von September bis März vier Tage.

Sylt: Sturmhaube nach fünf Jahren Leerstand wiedereröffnet

Nach fünf Jahren Leerstand war das Restaurant der Sturmhaube Anfang Oktober 2022 wiedereröffnet worden, der Strandkiosk mit der Terrasse sind schon seit dem vergangenen Sommer in Betrieb.