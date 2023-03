Gute Nachrichten für Gäste des ehemaligen Kultlokals Wonnemeyer auf Sylt: Für die traditionsreiche Weststrandhalle in List wurde nun ein neuer Pächter gefunden. Ende Oktober hatten die Betreiber, Rüdiger Meyer und seine Frau Britta Wonneberger, über die sozialen Medien überraschend das Aus für das Kultlokal angekündigt. An einem der schönsten Plätze der Nordseeinsel herrschte seitdem Sendepause.

Doch dies soll sich nun ändern: Schon zur Sommersaison 2023 sollen sich die Türen der traditionsreichen Weststrandhalle endlich wieder für Gäste öffnen, wie die Kurverwaltung List auf Sylt am Mittwoch verkündete.

Sylt: Ehemaliges Kultlokal Wonnemeyer hat einen neuen Pächter

Die neuen Betreiber der Weststrandhalle – Tim, Max und Felix Becker sowie Tom Kinder – starten voller Vorfreude in ihr neues Projekt. Und sie sind keine Unbekannten in der Gastronomie-Szene: In Hamburg und auf Sylt betreiben die Gastronomen bereits mehrere Einrichtungen wie die Astra-Brauerei auf St. Pauli, den Nachtclub Noho am Nobistor und das Pony 1961 auf Sylt.

Nun wollen sie in der Lister Weststrandhalle den Gästen einen besonderen Ort zum Verweilen bieten: „Inspiriert von der ursprünglichen Landschaft mitten in den Dünen präsentieren sie nordische Gemütlichkeit gepaart mit dem Flair von Urlaub in der weiten Welt für Besucher aller Altersklassen.“

Sylt: Das planen die neuen Betreiber des ehemaligen Wonneyers auf Sylt

Serviert werden zukünftig neben vegetarischer Speisen beliebte neu interpretierte Seafood-Klassiker und Gerichte für die ganze Familie. Eine Auswahl ofenfrischer Kuchen wird den Tagesgästen zum Kaffee oder Tee serviert. Zusätzlich wird „Street- & Beachfood“ wie Fischbrötchen, Crêpes oder Eis auch außer Haus angeboten.

Und auch das Thema Nachhaltigkeit wird in der Lister „Strandhalle“ großgeschrieben. So werde Wert auf regionales Gemüse sowie auf Fleisch aus artgerechter Freilandhaltung in Schleswig-Holstein gelegt.

Der Betrieb soll bereits zu Ostern starten – vorerst nur mit einem Foodtruck vor der Tür, während im Inneren des Gebäudes noch diverse Umbauarbeiten für die Eröffnung im Sommer stattfinden.