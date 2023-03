Sylt: Sternbekoch erstellt neues Konzept fürs Restaurant Tipken’s

Sylt. Arktischer Saibling mit Nordseekrabben, Urkarotte mit Wachtelei und Schokolade mit Sanddorn, Erdnuss und Fichtennadel: So klingt es, wenn ein mehrfach ausgezeichneter Sternekoch das Menü entwirft. Genießen lässt sich diese Kreation – erdacht von Nils Henkel – nun im Restaurant Tipken’s auf Sylt.

Sylt: Nils Henkel wurde mehrfach als Koch des Jahres ausgezeichnet

Denn dort sind Nils Henkel und sein Team nun für das kulinarische Konzept verantwortlich. Henkel selbst, der 2020 die Küchenleitung im Bootshaus am Rhein übernahm, wird nun aber nicht nach Sylt umziehen. Sondern er soll regelmäßig auf der Nordseeinsel vor Ort sein, um Gästen die wechselnden Menüs vorzustellen. Am Herd steht sein langjähriger Mitarbeiter René Verse als Küchenchef, der für die tägliche Umsetzung „hinter den Kulissen“ verantwortlich ist, wie das Unternehmen mitteilt.

Sternekoch Nils Henkel (Mitte) mit dem Küchenteam des Tipken’s auf Sylt.

Foto: Axel Steinbach Fotografie

Nils Henkel wurde mehrfach als Koch des Jahres ausgezeichnet – so vom Gault Millau 2009, 2012 vom Branchenmagazin RollingPin und 2017 vom Magazin „Der Feinschmecker“. 2010 erschien sein erstes Kochbuch „Pure Nature“ im Fackelträger Verlag, 2021 ist sein zweites Kochbuch „Flora“ mit seinen vegetarischen Gerichten herausgekommen und im Rahmen der Frankfurter Buchmesse 2022 mit einer Goldmedaille der Gastronomischen Akademie geehrt worden

Sylt: Auch in der Hansestadt kennt man den Sternekoch

Auch in Hamburg kennt man den Sternekoch gut. Hier war er unter anderem in den 90ern tätig. Nach seiner Ausbildung in Eutin kochte er im Restaurant „Le Jardin“ und wechselte dann zum renommierten Landhaus Scherrer unter Heinz Wehmann an der Hamburger Elbchaussee. 1997 ging er nach Bergisch Gladbach, zum Schlosshotel Lerbach, das mit zwei Michelinsternen (zeitweise sogar drei Sternen) zu den besten Restaurants Deutschlands zählte. Hier stieg er bis zum gleichberechtigten Küchenchef auf.

„Wir freuen uns sehr, dass wir mit Nils Henkel einen so großartigen und stilsicheren Partner gefunden haben, der die stetige Weiterentwicklung unseres Hauses nun auch in der Kulinarik auf eine neue Ebene hebt", erklärt Christian Siegling, Chef des Luxusresorts, zu dem das Restaurant Tipken’s gehört. „Seine Philosophie, aus hervorragenden, überwiegend lokalen Zutaten überraschend beeindruckende kulinarische Genüsse zu kreieren, passt perfekt zur Philosophie des lässigen, unaufgeregten Luxus, für die das Haus bei unseren Gästen so geschätzt wird", so der Hoteldirektor weiter.

Sylt: Severin*s Resort & Spa in Keitum hat 62 Zimmer und Suiten

Das Severin*s Resort & Spa findet sich in Keitum auf Sylt. Es wurde im Friesenhausstil mit Reetdach erbaut, verfügt über 62 Zimmer und Suiten, 22 Studios und Appartements sowie fünf Villen. Auf 2000 Quadratmetern befinden sich unter anderem ein überdachter Indoor-Pool, ein orientalischer Hamam sowie zwei Restanrants. Darüber hinaus verfügt das Haus über eine Bibliothek und mehrere Veranstaltungsräume.