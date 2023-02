Sylt: Nobelhotel Benen-Diken-Hof wird 50 – große Feier für Stammgäste geplant

Sylt. Zeit zum Durchatmen. Die hat Claas-Erik Johannsen im Januar und Februar. „Wir hatten ein sehr gutes Jahr mit viel positivem Stress. Silvester herrschte natürlich noch einmal Hochbetrieb, und danach folgt die ruhige Phase“, sagt der Hotelier, der in zweiter Generation den Benen-Diken-Hof in Keitum auf Sylt führt.

Mit der Ruhe ist es jetzt allerdings erstmal wieder vorbei. Denn am 21. Februar steht das alljährliche Biikebrennen an: Wenn inselweit die „Leuchtfeuer“ entzündet werden und die Restaurants traditionell zum Grünkohlessen einladen, zieht es wieder die Touristen auf die Insel.

Nobelhotel auf Sylt feiert dieses Jahr 50. Geburtstag

Danach gibt es noch einmal eine kleine Verschnaufpause für die Gastgeber. „Wir starten dann im April, zu Ostern, wieder in die Saison. Bis dahin nutzen wir die Zeit noch, um einen Teil unseres Westerhauses neu mit Reet einzudecken“, sagt Johannsen beim Treffen mit dem Abendblatt am langen Holztisch im Besprechungsraum. Der liegt im 1841 erbauten Kapitänshaus. Hier lebt der 58-Jährige bis heute mit seiner Frau Anja – das schmucke weiße Gebäude ist direkt mit dem Haupthaus des Hotels verbunden.

Damit wären wir auch schon bei der Geschichte der Nobelherberge, die in diesem Jahr ihren 50. Geburtstag feiert. Als Erich Johannsen 1949 das Anwesen im Herzen von Keitum erwarb, wurde hier noch ein Bauernhof mit Milchviehwirtschaft betrieben – und dabei blieb es zunächst auch. 1963 übernahm dann Landwirt Claas Johannsen den Besitz von seinem Vater.

Mit seiner Frau Sara entschied sich Johannsen – er ist heute 84 Jahre alt –, neue Wege zu gehen. Denn der Tourismus hatte längst auf der Insel Einzug gehalten. So wurden der alte Stall und eine Scheune zu einem Hotel umgebaut. Ostern 1973 wurde der Benen-Diken-Hof mit 18 Zimmern und Schwimmbad eröffnet. Als Garni-Betrieb, es gab also nur Frühstück.

Zum 50. Geburtstag: Benen-Diken-Hof auf Sylt plant großes Fest

Zum 50. Geburtstag wird es am 16. April ein großes Fest mit Stammgästen geben. „Meine Mutter, die in der Nähe von Berlin lebt, wird dabei sein, und mein Vater auch, der wohnt um die Ecke in Keitum“, erzählt Johannsen, der die Geschicke gemeinsam mit seiner Frau Anja seit 1996 leitet.

„Unser Haus steht für Tradition. Leider gibt es auf Sylt immer weniger größere Hotels, die noch inhabergeführt sind. Aber genau das sollte das Inselfeeling für die Gäste ausmachen, eben dass sie wie bei uns eine persönliche und familiäre Atmosphäre spüren.“ Dazu gehört auch, dass der Hausherr ab und an selber abends hinter der schnuckeligen Bar des Hauses steht.

Seine Ausbildung machte Johannsen im Hamburger Hotel Vier Jahreszeiten

Der gebürtige Sylter wollte zunächst Geologie studieren. Aber mit 17 Jahren stand für ihn dann doch fest, „dass ich Hotelier werden möchte“. In Kurzform: Nach dem Abitur 1983 und dem Wehrdienst folgte ein mehrmonatiger Aufenthalt in New York, um die internationale Hotellerie kennenzulernen. Damit war der Norddeutsche gewappnet, um seine Ausbildung zum Hotelkaufmann im Hamburger Vier Jahreszeiten zu absolvieren. „Ich habe mich im Vier Jahreszeiten sehr wohl gefühlt. Und vor allen Dingen hatte man dort langjährige Mitarbeiter, die einen im besten Sinne erzogen und für den weiteren Lebensweg mit ihrem Branchenwissen geprägt haben.“

Und Claas-Erik Johannsen wollte nicht nur das Kaufmännische lernen, sondern machte nach der Ausbildung noch zwei Kochpraktika in Andresen’s Gasthof in Bargum im Kreis Nordfriesland und im Colombi-Hotel in Freiburg im Breisgau. Schließlich kehrte er Anfang der 90er-Jahre in das Vier Jahreszeiten, zunächst als Assistent des Wirtschaftsdirektors, zurück und wurde schließlich sein Stellvertreter. Nach einem Auslandsaufenthalt zur Neueröffnung eines Luxusresorts in Portugal folgte im Jahr 1996 die offizielle Übernahme vom Benen-Diken-Hof.

Nach und nach wurde das Hotel auf Sylt erweitert

Damit wurde auch die Gastronomie ausgebaut. „Wir eröffneten ein Restaurant, das zunächst nur den Hausgästen zur Verfügung stand. Aber schon seit längerer Zeit ist unser Køkken für jedermann geöffnet und auch ein beliebter Ort für Familienfeiern.“

Nach und nach wurde das Hotel erweitert: Heute besteht das Ensemble aus neun Gebäuden mit 50 Zimmern und Appartements. Auch ein großzügiger Wellnessbereich gehört zu dem Haus. Mit seiner langen Kieselauffahrt und den beiden Wiesen mit dem weißen Holzzaun vor den Friesenhäusern mutet es ein wenig wie die Southfork-Ranch aus der US-Fernsehserie „Dallas“ an.

Sylt: Verdensballett gastiert auf Benen-Diken-Hof

Claas-Erik Johannsen hat nicht nur den 50. Hotelgeburtstag vor sich, sondern auch ein kulturelles Highlight. Am 13. Juli wird wieder das Verdensballett, das vom dänischen Tenor Jens-Christian Wandt initiiert wurde, gemeinsam mit Mitgliedern des Bundesjugendballetts Hamburg auf dem Areal des Benen-Diken-Hof unter freiem Himmel gastieren.

Was für ein Programm erwartet die Gäste?„Klassische und moderne Ballett-Partien, Szenen und Arien aus bekannten Opern sowie Musik für Violine“, sagt Johannsen. Die Tänzerinnen und Tänzer werden von Opernsängern, dem Violinisten Niklas Walentin und dem Pianisten Alexander McKenzie begleitet. Der Ticketvorverkauf hat bereits begonnen, weitere Informationen gibt’s unter benen-diken-hof.de.

Claas-Erik Johannsen ist ein Familienmensch, hat drei Kinder. Zwei Töchter (eine hat Ambitionen, später den Betrieb zu übernehmen) und einen Sohn, der ihm Ende Oktober vergangenen Jahres Enkel Claas-Peter geschenkt hat. Der stolze Opa freut sich schon auf ein Wiedersehen mit seinem „Sonnenschein“ bei der Jubiläumsfeier am 16. April.