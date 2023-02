Sylt: Insolvenzantrag gegen Promi-Makler Eric Weißmann gestellt

Westerland. Über seine Arbeit hat der Sylter Immobilienmakler Eric Weißmann sogar ein Buch geschrieben. „Aber bitte mit Reet“ war mehrere Wochen in der Spiegel-Bestsellerliste vertreten. Sylt zieht eben immer. Der Mittdreißiger ist seit 15 Jahren in seinem Beruf tätig und gehört auf der Nordseeinsel zu den bekanntesten Vertretern seiner Branche. Geschichten eines Sylter Immobilienmaklers, der über teilweise etwas spleenige Kunden schreibt, gehen auch immer.

Nun ist Weißmanns Glanz etwas angekratzt. Beim Amtsgericht Niebüll wurde ein Insolvenzantrag über das Vermögen der Eric Weißmann Immobilien GmbH gestellt. Zum vorläufigen Insolvenzverwalter wurde der Rechtsanwalt Arno Doebert von der Hamburger Kanzlei Reimer Rechtsanwälte bestellt.

Sylt: Insolvenzantrag gegen Sylter Promi-Makler Eric Weißmann

Eric Weißmann will nicht selbst Stellung nehmen und verweist auf den Hamburger Steuerberater und Wirtschaftsprüfer Walter Höft, der sich um seine Angelegenheiten kümmert. Dieser sagte dem Abendblatt: „Die Forderungen sind beglichen. Das Unternehmen ist nicht insolvent. Das vorläufige Insolvenzverfahren wird eingestellt.“

Arno Doebert dazu auf Anfrage: „Es läuft ein Insolvenzantrag gegen seine GmbH. Herr Weißmann ist der Meinung, dass die GmbH nicht insolvent ist. Meine Aufgabe ist es zu prüfen, wie die derzeitige finanzielle Situation des Unternehmens ist. Es gibt eine relevante Chance, dass sich das Verfahren erledigt und es nicht zu einer Insolvenz kommt.“

Der vorläufige Insolvenzverwalter erklärt weiter: Nach § 14 Abs. 1 S. 2 InsO werde der Insolvenzantrag nicht allein dadurch unzulässig, dass die antragsbegründende Schuld bezahlt wird. Der antragstellende Gläubiger habe die Möglichkeit, das Verfahren „laufen zu lassen“, sodass durch das Gericht bzw. den Sachverständigen unabhängig von der antragsbegründenden Forderung geprüft werde, ob Insolvenzgründe vorliegen. Wenn in diesem Fall das Unternehmen nicht zahlungsunfähig oder überschuldet sei, würden die Sicherungsmaßnahmen (also die vorläufige Insolvenzverwaltung) aufgehoben und der Antrag als unbegründet abgewiesen.

Sylt: Im Angebot von Eric Weißmann sind weiterhin sehr teure Immobilien

Das Geschäft der Eric Weißmann Immobilien GmbH geht in der Zwischenzeit weiter. Derzeit bietet das Unternehmen auf einem Immobilienportal beispielsweise eine 4-Zimmer-Wohnung mit 106 Quadratmetern in Westerland für 1,395 Millionen Euro an oder ein Haus in List mit fünf Zimmern für 2,75 Millionen Euro.

Die Maklerszene sei wegen der aktuellen Situation auf dem Immobilienmarkt allgemein ein wenig in Unruhe, sagt ein Insider von der Insel, denn es könne nicht mehr jeder Preis verlangt werden, weil der Immobilien-Zinssatz so hochgegangen sei. Das Geld sitze nicht mehr ganz so locker. Nicht einmal bei Sylt-Immobilien.