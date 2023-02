Sylt: Hafenliebe in Hörnum will doch weitermachen – doch es gibt ein Problem

Hörnum. Mit der Hafenliebe haben sich Svenja Schlingheider und Steve Schmitz einen Traum erlaubt. Seit 2019 betreibt das Paar die Crêperie in Hörnum auf Sylt. Die Gäste sitzen auf rustikalen Holzbänken, Tische gibt es nicht, aber dafür einen uneingeschränkten Blick auf den breiten Sandstrand und zu den Nachbarinsel Amrum und Föhr.

Den aus der Not geborenen Plan, aufs Festland umzuziehen, haben die Eltern von vier Kindern durch glückliche Umstände wieder aufgegeben. „Unser privater Mietvertrag war zeitlich begrenzt und es gab keinen Kindergartenplatz“, sagt Svenja Schlingheider. Sie hätten keine Chance gesehen für eine Zukunft auf ihrer Insel, doch diese Probleme hätten sich gelöst.

Sylt: Hafenliebe bleibt auf der Insel – "unerwartete Möglichkeit"

„Es gab jetzt die für uns unerwartete Möglichkeit, auf der Insel zu bleiben. Wir werden uns in Zukunft mit frischer Motivation für den Ort Hörnum und seine vielen Facetten engagieren, den Tourismus stärken und den Hörnumern Lebensqualität bieten“, hat sich die 42-Jährige mit ihrem Leben- und Geschäftspartner vorgenommen. Schmitz, der früher einmal in der Sansibar gearbeitet hat, ist gelernter Koch.

Sie und ihr Partner hätten die Hafenliebe zu einem „place to be“ gemacht, sagt die gelernte Gastronomiefachfrau. „Unsere Kunden sind so bunt gemischt wie nirgendwo anders in Hörnum. Strandurlauber in Badekleidung, Schiffsreisende, die Schickeria, Kinder, Busreisende, die LGBT-Community und Tagestouristen sitzen neben Harley-Liebhabern und Hörnumern aller Altersklassen und genießen die absolute Unbeschwertheit dieses Ortes.“

Sylt: Hafenliebe in Hörnum hofft auf Zuschlag der Gemeinde

Nun, da sich ihre private Situation beruhigt habe, hofften sie sehr, dass sie ihren Betrieb tatsächlich weiterführen können, sagt Schlingheider. Doch da gibt es eine Unsicherheit: „Die Gemeinde schreibt alle fünf Jahre aus. Wir werden uns natürlich wieder bewerben und hoffen inständig, dass wir weitermachen können, denn wir haben hier sehr viel Herzblut und sehr viel Geld reingesteckt“, sagt die gelernte Gastronomiefachfrau. Sie würden aber auch weiter investieren wollen.

Und sie fügt hinzu: „Wir könnten mit unseren Kindern an einem traumhaft schönen Ort bleiben, in dem es noch Zusammenhalt unter Nachbarn gibt und in dem Kinder behütet und sicher aufwachsen können. Die Gemeinde Hörnum war für eine Stellungnahme zu der geplanten Ausschreibung nicht zu erreichen.

Die Hafenliebe hat auch im Winter bei schönem Wetter geöffnet. Im Angebot sind etwas 30 unterschiedliche Crêpes vom Klassiker mit Zucker und Zimt über Marzipancreme mit Amaretto bis zum deftigen Käse-Schinken-Crêpe.

Hafenliebe: Hafenstraße 4, 25997 Hörnum.