Luxushotel auf Sylt: Im Budersand haben es Azubis besonders gut

Deutschlands Hoteldirektoren zeichneten das Hotel Budersand in Hörnum aus. Was das Haus für Auszubildende so attraktiv macht.

Budersand in Hörnum In diesem Sylter Luxushotel haben es Azubis besonders gut

Hörnum/Sylt. Für sein vorbildliches Ausbildungskonzept wurde das Luxushotel Budersand in Hörnum auf Sylt geehrt. Die Hoteldirektorenvereinigung Deutschland e.V. (HDV) zeichnete das Hotel während ihrer Jahrestagung als besten Ausbildungsbetrieb Deutschlands aus.

Nicht nur gut, sondern exzellent ist der Sylter Betrieb sogar. Das Budersand Hotel – Golf & Spa hat die höchste Punktzahl erreicht und die Trophäe für den „Exzellentesten Ausbildungsbetrieb 2022“ in Deutschland erhalten.

Luxushotel auf Sylt: Derzeit lernen 18 Auszubildende im Budersand

General Manager Marco Winter (v.li.) Personalleiterin Svenja Nadine Schramm und Küchendirektor Felix Gabel vom Hotel Budersand.

Foto: BUDERSAND

„Diese Auszeichnung ist ein großer Verdienst aller Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter. Sie zeigt, wie wichtig dieses Thema bei uns ist und dass wir bestmöglich ausgebildete Nachwuchskräfte für unser Haus und die gesamte Branche generieren“, sagt General Manager Marco Winter. Das in den Dünen gelegene Hotel mit seinen 77 Zimmern und Suiten wurde 2009 eröffnet.

Unter dem Motto „Fordern und Fördern junger Talente“ werden die jungen Menschen in dem Hotel ausgebildet. Die derzeit 18 Auszubildenden sammeln ihre Erfahrungen in allen Abteilungen des Hotels und bekommen nach entsprechender Einarbeitung schnell Verantwortung für eigene Aufgaben übertragen.

Newsletter von der Chefredaktion Melden Sie sich jetzt zum kostenlosen täglichen Newsletter der Chefredaktion an E-Mail* Mit meiner Anmeldung zum Newsletter stimme ich der Werbevereinbarung zu. Jetzt anmelden Mit * markierte Felder sind Pflichtfelder. Eine Abmeldung ist jederzeit über einen Link im Newsletter möglich.

Azubis werden in eigener Akademie gefördert

Hausintern sorgt die Budersand Academy für Schulungen, um die Auszubildenden nicht nur fachlich weiterzubilden, sondern auch die persönliche Entwicklung voranzutreiben. Ein Mentorenprogramm begleitet die jungen Männer und Frauen außerdem.

Damit die Ausbildung auch Spaß macht, gibt es regelmäßige Azubi-Veranstaltungen und Treffen untereinander – von der Sommerparty bis zum Saisonende-Ball. Und weil es in Zeiten des Fachkräftemangels und der Wohnungsnot eben auf noch viel mehr ankommt und die Ausbildungsstätten ihren Mitarbeitern auch in diesen Bereichen etwas bieten müssen, können die Auszubildenden im Budersand in voll ausgestatteten Personal-Apartments leben. Die Verpflegung im Hotel ist kostenfrei, und zwar an sieben Tagen in der Woche.

Lusuxhotel auf Sylt: Schnuppergolf und Hotelspa sind kostenlos

Die Azubis dürfen das hoteleigene Spa zu festgelegten Zeiten nutzen oder kostenfreies Schnuppergolfen und vergünstigte Kurse auf einem der besten Golfplätze Deutschlands in Anspruch nehmen.