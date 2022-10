Am Sonntag kletterten die Temperaturen auf satte 17 Grad auf Sylt. Doch mit dem sommerlichen Wetter dürfte es schon bald vorbei sein.

Blauer Himmel und 17 Grad: Das war pures Strandwetter auf Sylt am Sonntag. Viel Urlauber und Einheimische genossen den Tag am Meer.

Sylt Insulaner und Urlauber genießen letzten "Sommertag" am Meer

Wenningstedt. Es ist ein Sommer, der nicht enden mag. Am Sonntag kletterte das Thermometer auf Sylt auf 17 Grad und bescherte Einheimischen wie Urlaubern einen wunderbaren Sommertag. Manche Mutige nutzen das warme Wetter, um noch einmal in die 13 Grad kalte Nordsee zu springen.

Dabei ist die Insel eigentlich auf Sommer gar nicht mehr eingestellt: Ein Großteil der Strandkörbe steht längst im Winterquartier, manche Außenterrassen sind bereits eingemottet. Die ersten Restaurants haben sich sogar schon in die Winterpause verabschiedet – deutlich zu früh.

Viel Urlauber und Einheimische nutzten den sonnig-warmen Tag auf Sylt zum Bummeln auf der Promenade und lange Strandspaziergänge.

Foto: Georg Supanz

Sylt: Letzter "Sommertag" auf der Insel – trübe Aussichten

Dafür lief das Geschäft bei den Gastronomen, die noch Sonnenplätze anbieten konnten, umso besser. Andere Urlauber genossen den Sonnenschein bei langen Strandspaziergängen, Kinder konnten noch einmal stundenlang ausgelassen im Sand spielen.

"Das Wetter ist unglaublich", erzählt eine Bedienung im Twisters. "Im T-Shirt habe ich seit Wochen nicht mehr gearbeitet." Auch nebenan bei Gosch in Wenningstedt sind alle Außenplätze belegt. Aber das Sonnenbaden geht Ende Oktober nicht bis ultimo – schon um 16.53 Uhr war Sonnenuntergang.

Newsletter von der Chefredaktion Melden Sie sich jetzt zum kostenlosen täglichen Newsletter der Chefredaktion an E-Mail* Mit meiner Anmeldung zum Newsletter stimme ich der Werbevereinbarung zu. Jetzt anmelden Mit * markierte Felder sind Pflichtfelder. Eine Abmeldung ist jederzeit über einen Link im Newsletter möglich.

Mit dem Sommer Ende Oktober dürfte es nun aber vorbei sein: Am Montag soll es laut Deutschem Wetterdienst neblig-trüb werden und im Tagesverlauf auch vereinzelt regnen. Für die Insel Sylt sieht es etwas besser aus – hier kann bei höchstens 14 Grad zeitweise auch die Sonne herauskommen. Von Dienstag an ist dann an der Nordsee mit Regen zu rechnen.