Sylt: Restaurant Badezeit komplett ausgebrannt: Das sind die Neubau-Pläne

Techniker prüfen derzeit die Ursache für den Brand in dem beliebten Restaurant in Westerland. So sieht der weitere Fahrplan aus.

Auch mittels einer Drohne (klein oben im Bild) untersuchen Brandtechniker das in der vergangenen Woche abgebrannte Restaurant Badezeit an der Westerländer Promenade.

Westerland. In den nächsten Tagen werden Tausende Gäste den am Freitag startenden Windsurf World Cup in Westerland auf Sylt besuchen und an den zahlreichen Ausstellerständen vorbeischlendern. Doch nur einen Steinwurf kommen die Touristen nicht weiter: sie werden durch ein Absperrband gestoppt. Schon jetzt bleiben viele Schaulustige stehen und staunen über die Ruine des Restaurants Badezeit.

Es war ein Schock für die Insel: In den frühen Morgenstunden des 15. September musste die Feuerwehr anrücken: Das beliebte Restaurant mit seiner großen Terrasse direkt an der Promenade stand in Flammen. Das Feuer breitete sich schnell aus, konnte zwar durch den großen Einsatz der Feuerwehrleute aus Westerland, Tinnum und Rantum unter Kontrolle gebracht werden. Doch genauso schnell wurde klar: Das Gebäude, in dem zudem Asbest verbaut wurde, ist nicht mehr zu retten und muss abgerissen werden.

Sylter Restaurant Badezeit: Brandtechniker suchen Ursache

In dieser Woche haben Brandtechniker nun ihre Arbeit aufgenommen und analysieren, ob die Ursache externer oder interner Natur ist, ob also womöglich Brandstiftung im Spiel ist oder aber ob ein Kurzschluss, zum Beispiel durch Geräte in der Küche, der Auslöser war. Zum jetzigen Zeitpunkt gibt es noch keinerlei Erkenntnisse über die Ursache.

Klar ist hingegen schon jetzt, wie der weitere Fahrplan aussieht. Wenn die Brandsachverständigen ihre Arbeit abgeschlossen haben und das Gelände voraussichtlich kommende Woche wieder freigegeben worden ist, wird der Besitzer des Gebäudes, die Insel Sylt Tourismus-Service Gmbh, sofort die Planungen vorantreiben.

Sylt: Restaurant Badezeit soll in gleicher Größe wieder aufgebaut werden

Geplant ist, dass Gebäude in gleicher Größe wieder aufzubauen. Jede Veränderung würde eine nicht zu beziffernde Planungszeit beanspruchen. Und den Wiederaufbau zu lange in die Länge zu ziehen, will der ISTS, der immerhin gegen den Brand versichert war, unbedingt vermeiden.

Newsletter von der Chefredaktion Melden Sie sich jetzt zum kostenlosen täglichen Newsletter der Chefredaktion an E-Mail* Mit meiner Anmeldung zum Newsletter stimme ich der Werbevereinbarung zu. Jetzt anmelden Mit * markierte Felder sind Pflichtfelder. Eine Abmeldung ist jederzeit über einen Link im Newsletter möglich.

Einen Neubau schon in 2023 umzusetzen, ist allerdings nicht zu schaffen, glaubt Peter Douven, der Geschäftsführer der ISTS. Alleine die Planung würde zwei, drei Monate benötigen, zumal auch hier Energiesparkonzepte zum Tragen kommen sollen. Wenn danach der Genehmigungsprozess innerhalb eines halben Jahres abgeschlossen ist, wäre das schnell. „Erst dann können wir anfangen zu bauen", macht Douven den Einheimischen und Gästen keine Hoffnung, dass das Restaurant vor 2024 wieder in neuem Glanz erstrahlt. Und auch das wird nur funktionieren, wenn die notwendigen Baustoffe verfügbar sind.

Der bisherige Pächter war für eine Stellungnahme, wie es mit ihm weitergeht, nicht zu erreichen.