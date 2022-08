Sylt: Wie vegan is(s)t die Insel? Die besten Restaurants

Joy Kassner hat im Mai 2021 das "tea and V" in Westerland eröffnet - das erste vegane Restaurant auf Sylt.

Westerland/List. Joy Kassner stehen kleine Schweißtropfen auf der Stirn. Zehn Gäste sitzen auf der Terrasse ihres Lokals „tea and V“ in Westerland auf Sylt. Auch drinnen haben mehrere Urlauber Platz genommen. Und Kassner ist alleine. Der Personalmangel auf der Insel betrifft auch die Köchin des ersten veganen Restaurants auf Sylt. Und das läuft ein Jahr nach der Eröffnung richtig rund. „Die Nachfrage nach veganem Essen auf Sylt steigt“, sagt die Hamburgerin und bringt den Gästen fünf Tagesgerichte. Heute auf der Karte: Falafelbowl mit Bulgur, Quinoa Tricolore, Tzaziki, Salat und Sylter Meersalz.

Von Dienstag bis Sonnabend serviert Kassner zwischen 13 und 16 Uhr täglich neue Gerichte. Ein Mittagsangebot, Kuchen und Kaffee, dazu hausgemachte Eisteesorten und Heißgetränke wie Matcha-Tee. Nur den herkömmlichen Kaffee bietet Kassner nicht an – weil sie ihn selbst nicht mag. Stattdessen gibt es bei ihr für vier Euro eine Tasse Lupinenkaffee. Ein alternativer Kaffee, der aus dem Samen der Blühpflanze Lupine gewonnen wird – und der auch tatsächlich nach Kaffee schmeckt.

Diese Urlauber aus Hessen sind ganz gezielt zum "tea and V" gekommen, um das vegane Essen zu probieren.

Foto: Henrik Jacobs

Kassners Laden, eine Mischung aus Teestube und Restaurant, liegt im Industrieweg in Westerland hinter einem großen Supermarkt auf der Rückseite eines Yogastudios. Fußgänger kommen hier nicht zufällig vorbei. Sie besuchen das „tea and V“, weil sie gezielt danach gesucht haben. Wer bei Google nach veganen Restaurants auf Sylt sucht, bekommt fast keine Treffer. Dafür aber den Laden von Joy Kassner.

Es gibt auf Sylt nur zwei Läden, die ausschließlich veganes Essen anbieten

Als Hamburgerin weiß sie, wie groß die Nachfrage nach veganem Essen ist. Sie selbst ist seit 2011 Vegetarierin, später wurde sie Veganerin. Ihre Eltern lebten auf Sylt. Nach ihrem BWL-Studium wollte Kassner eine Auszeit nehmen. Daraus wurde ein Job bei der Gemeindeverwaltung auf Sylt. In der Corona-Zeit kam dann der Impuls, sich zu verändern. „Ich wollte etwas anderes machen. Gebacken und gekocht habe ich immer schon gerne.“ Als Veganerin war dann auch klar, was sie anbieten wird. „Es gab hier nichts auf Sylt. Nur den Suppenladen in List.“

Maurice Morell bietet in List seit drei Jahren vegane Suppen an.

Foto: Henrik Jacobs

Dieser Suppenladen in List liegt 17 Kilometer weiter nördlich und heißt Sylter Suppen. Inhaber ist Maurice Morell. Er kocht hier sein eigenes Süppchen. Ein gebürtiger Bremer, der seit zehn Jahren auf Sylt lebt und hier schon viele verschieden Jobs gemacht hat. Nun kocht er in der vierten Saison in Folge vegane Suppen und hat darüber schon ein Buch geschrieben.

Angebot an veganem Essen auf der Nordseeinsel ist noch nicht groß

Neben der Sylter Eismanufaktur an der Dünenstraße steht er von Dienstag bis Freitag in seiner kleinen Holzbox und serviert drei verschiedene Suppen pro Tag. Fast immer bildet sich ab 12 Uhr eine lange Schlange. Nach einer halben Stunde sind manche Angebote oft schon vergeben. So wie an diesem Tag die Kartoffel-Bananen-Curry-Suppe mit Kokosmilch. „Der Laden ist hier schnell Kult geworden“, sagt Morell.

In dieser kleinen Holzbox in List serviert Maurice Morell seine Sylter Suppen. Im Hintergrund sitzen die Gäste im Dünengarten.

Foto: Henrik Jacobs

Was zum einen an seiner Art, seinem Essen, seiner Holzbox und seinem kleinen Dünengarten liegt. Was aber auch ein Zeichen ist, dass das Angebot an veganem Essen auf der Nordseeinsel noch nicht sonderlich groß ist. „Sylt ist noch nicht sehr weit“, sagt Morell. Der 61-Jährige berichtet, dass er vor der Gründung seines Ladens gewarnt wurde. „Sylt sei noch nicht so weit für vegane Angebote. Aber das stimmt nicht. Die Menschen sind sehr wohl bereit. Entscheidend ist der Geschmack.“

Eine vegane Suppe in List kostet 8 Euro inklusive Nachschlag

Und bei Morell, der sich selbst als Flexiganer bezeichnet, schmeckts. Acht Euro kosten seine Suppen. Wer auf Sylt oft Urlaub macht, der weiß, dass das ein sehr guter Preis ist. Und den man gerne bezahlt, wenn man weiß, dass Morell mit Gemüse von der Insel arbeitet. Die Kartoffeln seiner heutigen Suppe kommen aus Kampen.

Die Sylter Suppen wechseln täglich: Hier die Kartoffel-Bananen-Curry-Suppe.

Foto: Henrik Jacobs

Auch Joy Kassner vom „tea and V“ versucht, so nachhaltig wie möglich zu kochen. „Hier kommt nichts weg“, sagt sie über ihr Essen, das sie nach Möglichkeit zweitverwertet. Ein Geheimnis macht sie aus ihren Rezepten nicht. „Mein Ziel ist es, dass alle Menschen sich vegan ernähren“. Daher teilt sie auf Nachfrage auch ihre Rezepte mit jedem, der Interesse habe.

Sylt: In den beliebten Restaurants der Insel kaum vegane Alternativen

Die Gäste sind von ihren Gerichten in jedem Fall angetan. Zwei Veganer aus Süddeutschland, die gerade im „tea an V“ Mittag essen und auf Sylt Urlaub machen, erzählen, dass sie meistens zu McDonalds gehen würden – weil dort das vegane Angebot besser sei als in den meisten Restaurants der Insel.

Veganes Angebot auf Sylt: Avocadobrot, Cheesecake und Eistee im "tea and V".

Foto: Henrik Jacobs

Tatsächlich findet man in den beliebten Restaurants der Insel kaum vegane Alternativen. Das Beachhouse-Sylt bietet einen veganen Burger an, genauso wie das Straend am Campingplatz in Hörnum oder das iismeer an der Promenade von Wenningstedt. Andere Restaurants ziehen mit kleinen Alternativen nach. Bis die Insel Sylt aber richtig vegan is(s)t, wird aber wohl noch viel Zeit vergehen.