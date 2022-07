Sylt: Neonazi-Demo scheitert an beschwerlicher Anreise mit 9-Euro-Ticket

Sylt Neonazi-Demo scheitert an beschwerlicher Anreise

Westerland. Am kommenden Sonnabend sollte die Nordseeinsel Sylt Schauplatz für eine rechtsextreme Demonstration werden. Vermutlich hatte der Veranstalter, die 2012 vom mehrfach verurteilten Hamburger Neonazi Christian Worch gegründete Kleinstpartei Die Rechte, die Aktion als Gegenentwurf zu den kürzlichen Demonstrationszügen aus dem linken Spektrum auf der Insel geplant.

Vor wenigen Tagen wurde die Veranstaltung jedoch kurzfristig abgesagt, wie Dagmar Schulze als Sprecherin des zuständigen Kreises Nordfriesland bestätigt. Jetzt hat Die Rechte ihre Gründe für die geplatzte Demo verraten.

Sylt: Neonazi-Demo wegen Maskenpflicht und langer Anreise abgesagt

Anfangs sei die Veranstaltung noch auf "großes Amüsement und Zustimmung" gestoßen, erklärt Neonazi Worch auf Abendblatt-Anfrage: "Je näher der Termin rückte, desto mehr stellte sich aber heraus, dass die Bereitschaft zur konkreten Teilnahme gering war."

Der Die-Rechte-Gründer nimmt an, dass die Anreise mit dem 9-Euro-Ticket vielen zu langwierig wäre. Das spricht natürlich nicht wirklich für das ursprünglich angedachte Motto der Demonstration, das "Dauerhafte Beibehaltung des 9-Euro-Tickets – Sylt für alle" lauten sollte. Abgesehen von der Reisezeit könnte die "Lästigkeit, dass in Zügen weiterhin Maskenpflicht besteht", Personen aus dem rechten Spektrum von der Fahrt auf die Insel abhalten, so Worch weiter.

SPD sagt Gegendemo ab – Antifa will trotzdem demonstrieren

Als Reaktion auf die Absage der Rechten hat der SPD-Ortsverband Sylt unter dem Vorsitzenden Peter Marnitz seine geplante Gegendemonstration samt Kundgebung wieder abgemeldet. "Das ist als logische Konsequenz zu verstehen", sagte Marnitz. "Uns fällt ja die ,Geschäftsgrundlage’ weg."

Anders verhält sich das antifaschistische Bündnis "Schwarz-Roter 1. Mai" aus Hamburg, das ebenfalls zur Gegendemonstration aufgerufen hat. "Obwohl die Nazis kneifen, wir werden da sein!", schreiben die Initiatoren in einer Mitteilung. Es sei eine typische Masche Worchs, "mit An- und Abmeldungen von Versammlungen Verwirrung zu stiften", heißt es von dem Bündnis auf Twitter. Deshalb wollen die Linken trotz der Demo-Absage ihrer politischen Gegner auf die Insel.

Sylt: Neonazi-Demo fällt aus? Dann demonstriert man gegen die Reichen

Sollten ihre politischen Feinde tatsächlich fernbleiben, laden die Initiatoren zum Strand in Westerland ein, wo sie mit "Billigschampus, Limo oder Dosenbier", anstoßen wollen. Des Weiteren haben sie vor, "unbequem für alle Reichen" zu bleiben, wie es auf Twitter heißt.

Der Gruppierung zufolge könne es nicht schaden, trotz der abgesagten Neonazi-Demo in einer Kundgebung darauf hinzuweisen, "dass die Realität der Millionär*innen auf Sylt eben keine Normalität ist, sondern dass der Reichtum, der auf dieser Insel zur Schau gestellt wird, nur durch die Ausbeutung der Arbeit der lohnabhängigen Menschen ermöglicht wird."