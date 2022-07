Lanserhof auf Sylt plötzlich wieder geschlossen – wackelt Eröffnungstermin?

List auf Sylt. Wer in den vergangenen Wochen im Lanserhof auf Sylt zu Gast war, hat zwar noch den einen oder anderen Handwerker gesehen, aber im Großen und Ganzen wirkte der Betrieb schon sehr professionell. Das Restaurant war in Betrieb, das medizinische Zentrum ebenso, auch wenn nur wenige Gäste im Haus waren. Nun sind plötzlich keine Gäste mehr in dem luxuriösen Medical Health Resort, oder schlichter – in dem Gesundheitszentrum, das vom Büro Ingenhoven Architects entworfen wurde.

Christian Harisch, der CEO der Lanserhof Group, bestätigte gegenüber dem Abendblatt die aktuelle Schließung: „Wir haben planmäßig unseren Probebetrieb abgeschlossen. Aktuell verarbeiten wir alle Erkenntnisse aus dem Probebetrieb und testen final alle technischen Einrichtungen. Wenn alles weiterhin plangemäß verläuft dann können wir nach sieben Wochen Probebetrieb mit dem 1. August den regulären Betrieb aufnehmen.

Lanserhof auf Sylt schließt nach Brandschutzübung

Am Mittwoch hatte es eine Brandschutzübung gegeben. Nun sollen nach Abendblatt-Informationen diverse Prüftechniker das Haus und die Abläufe durchleuchten, ehe das Haus dann offiziell für zahlenden Gäste eröffnet werden soll.

Die Eröffnung des Lanserhofs wurde schon mehrfach verschoben, unter anderem wegen Schwierigkeiten bei den Bauarbeiten und Lieferschwierigkeiten.

Auf einer Grundfläche von 20.000 Quadratmetern beinhaltet das Gebäude 55 Zimmer zwischen 26 und 80 Quadratmetern mit teilweise spektakulären Ausblicken. Am Diagnostikgebäude laufen noch Bauarbeiten, ebenso an drei Ferienhäusern, die das Angebot des Lanserhofs ergänzen sollen. Die Gesamtinvestition liegt bei 125 Millionen Euro.

