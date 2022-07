Nordsee: Sylter Initiative kämpft gegen Einweg-Plastik

Rantum. Heike Werner hat ein großes Talent zum Aufräumen. Wenn sie mit ihren Gästen zum Fastenwandern auf Sylt aufbricht, werfen viele ziemlich viel Ballast ab. Nicht nur die innere Natur der Menschen auf Vordermann zu bringen, ist der Sylterin aus Westerland ein Anliegen, sondern auch die Natur zu säubern und zu schützen, die sie auf der Insel umgibt.

Mit ihrem gemeinnützigen Unternehmen Bye Bye Plastik guG geht die Sylterin auf der Insel voran im Kampf gegen die Plastikflut. „Als gemeinnützige Meeresschutzorganisation informieren wir über das Ausmaß und die Lösungen, motivieren mit Best-Practice-Beispielen und aktivieren zum Plastikverzicht, zu mehr Mehrweg und weniger Mikroplastik“, sagt Werner. Ihr zentrales Anliegen sei es, Bürgerinnen und Bürger, Unternehmen und kommunale Entscheiderinnen und Entscheider dazu zu motivieren, einen nachhaltigen Beitrag zur Bekämpfung der Plastikflut in den Weltmeeren zu leisten. Und das Meer liege auf Sylt ja nun mal direkt vor der Haustür.

Siegel für Betriebe, die Einwegplastik vermeiden

Bye Bye Plastik zeichnet Betriebe mit dem Siegel „Changemaker“ aus, wenn sie bestimmte Kriterien erfüllen – etwas den Verzicht auf Einwegplastik und Mikroplastik in Reinigungsmittel oder den Einsatz von Mehrwegkonzepten. Nachdem Heike Werner nach eigenen Angaben drei Jahre lang bereits ehrenamtlich in dem Bereich tätig war, hat sie das Konzept nun auf professionelle Beine gestellt und die gemeinnützige Gesellschaft gegründet, um noch mehr bewegen und auch Fördergelder beantragen zu können.

Zu ihren Anliegen zählt auch, Gäste und Wirte dazu zu bewegen, das gute Sylter Leitungswasser anzubieten und zu trinken. „Wir haben so viele Gäste, die kaufen 6er-Packs in Plastik eingepackt“, sagt Werner, der die Plastikflut dabei ein Dorn im Auge ist. Das sei auf Sylt aber gar nicht nötig.

Der Müll von einer Sammelaktion am Rantumer Strand.

Foto: Elisabeth Jessen

Im Bereich der Hotellerie und Gastronomie geht es ihr darum, kleine Portionspackungen wie beispielsweise für Marmeladen oder Honig und Einwegplastik zu vermeiden und keine Putzmittel mit Mikroplastik zu benutzen, sagt Werner und versichert, es gebe schon zahlreiche Best-Practice-Beispiele. „Wir wissen ja alles, aber wir tun es vielfach nicht.“ Sie und ihre Mitstreiter versuchten daher, weitere Betriebe und Einzelpersonen zu motivieren. „Mehrweg muss das neue Normal werden“, sagt die Westerländerin.

Newsletter von der Chefredaktion Melden Sie sich jetzt zum kostenlosen täglichen Newsletter der Chefredaktion an E-Mail* Mit meiner Anmeldung zum Newsletter stimme ich der Werbevereinbarung zu. Jetzt anmelden Mit * markierte Felder sind Pflichtfelder. Eine Abmeldung ist jederzeit über einen Link im Newsletter möglich.

Regelmäßig sammelt sie Müll an Sylter Stränden

Die Umweltschützerin veranstaltet auch regelmäßig Müllsammelaktionen auf der Insel, so wie kürzlich am Rantumer Strand. Zigarettenkippen, Bauschaum, Plastikschnüre, Reste von Luftballons samt Plastikbändern, Band, Wattestäbchen – in den Eimern findet sich vieles, was nicht an den Strand gehört. Etwa 40 Prozent des Mülls an Sylter Stränden stamme vom Land, 60 Prozent würden vom Meer angespült, sagt sie. An der Ostsee seien es im Vergleich 80 Prozent Müll vom Land und nur 20 Prozent vom Meer.

Unterstützung bekommt sie gelegentlich von Harald Frank von der gemeinnützigen Umweltinitiative One earth - one ocean, die weltweit aktiv ist. Der Kieler Unternehmensberater packt immer wieder selbst mit an und sammelt an diesem Tag auf Sylt mit.

Bye bye Plastik will Kräfte bündeln

Heike Werners Unternehmen bietet auch Workshops und Reinigungsaktionen für Unternehmen und Kommunen an und kooperiert mit Verbänden, Organisationen und Vereinen, „um Kräfte zu bündeln, starke Netzwerke für die Sache zu nutzen und weg vom Inseldenken hin zur konstruktiven Zusammenarbeit zu kommen“, wie sie sagt. „Jährlich landen derzeit bis zu 23 Millionen Tonnen Plastikmüll im Meer.

Produzieren, konsumieren und entsorgen wir den Plastikmüll wie bisher, wird sich die jährliche Menge an Plastikmüll, die im Meer landet, bis ins Jahr 2040 um das 2,6-fache erhöhen“, so Werner. Recycling sei keine Lösung, Einweg müsse verschwinden. „Die „to go“-Gesellschaft hat ausgedient, wir müssen unser Bewusstsein zu Konsum transformieren“, fordert Werner.