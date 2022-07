Die Polizei hat am Freitagmittag einen 26-Jährigen am Bahnhof in Westerland auf Sylt festgenommen (Archivbild).

Sylt Mann mit Pistole am Bahnhof – Polizistin gibt Warnschuss ab

Westerland. Polizeieinsatz am Bahnhof in Westerland auf Sylt: Beamte haben am Freitagmittag einen 26-Jährigen festgenommen, der zuvor eine andere Person mit einer Schusswaffe bedroht haben soll. Wie die Polizei mitteilte, hatten Zeugen gegen 11.45 Uhr die Beamten über den Notruf alarmiert.

Der Verdächtige flüchtete zunächst, Beamte des Polizeireviers Sylt entdeckten ihn aber wenig später in Bahnhofsnähe. Die Situation drohte zu eskalieren: Nach Angaben der Polizei rannte der 26-Jährige auf eine Polizistin zu und hielt trotz der Aufforderung, stehen zu bleiben, nicht an.

Polizei Sylt: 26-Jähriger am Bahnhof festgenommen

Die Polizistin gab daraufhin einen Warnschuss ab – der offenbar Wirkung zeigte: "Der Mann wurde anschließend widerstandslos festgenommen und befindet sich für weiterführende Maßnahmen auf dem Polizeirevier", heißt es in der aktuellen Mitteilung.

Laut Polizei ist der 26-Jährige ein Bewohner der Insel. Bei der Schusswaffe handele es sich um eine Schreckschusspistole, die er in einer Tasche mitführte. Verletzt wurde bei dem Einsatz niemand.

Zu dieser Uhrzeit hielten sich noch nicht viele Menschen am Bahnhof auf. Für den Nachmittag kündigen sich erste Gruppen für die Demo am Sonnabend an, zu der das Bündnis "Wer hat, der gibt", aufgerufen hat. Sie wollen mit dem 9-Euro-Ticket auf die Insel reisen.

Newsletter von der Chefredaktion Melden Sie sich jetzt zum kostenlosen täglichen Newsletter der Chefredaktion an E-Mail* Mit meiner Anmeldung zum Newsletter stimme ich der Werbevereinbarung zu. Jetzt anmelden Mit * markierte Felder sind Pflichtfelder. Eine Abmeldung ist jederzeit über einen Link im Newsletter möglich.

Mehr Artikel aus dieser Rubrik gibt's hier: Sylt