9-Euro-Ticket: Sylt zieht erste Bilanz – Neun Straftaten an einem Tag

Westerland. Um gegen die steigende Anzahl an Ordnungswidrigkeiten und Verstößen vorzugehen, die Sylt seit der Einführung des 9-Euro-Tickets verzeichnet, kündigte die Gemeinde härtere Kontrollen an. Am Mittwoch setzte sie das Vorhaben in die Tat um. Die erste Kontrolle habe bereits um 7 Uhr stattgefunden, sagte Bürgermeister Nikolas Häckel dem Abendblatt.

Vor allem gegen Wildcamper, das illegale Entsorgen von Müll und das Feuerlegen am Strand will die Gemeinde vorgehen. Das neue Kontroll-Team vom Sylt Tourismus Service (ISTS), dem Ordnungsamt und der Polizei kontrolliert aber auch die ordnungsgemäße Abgabe der Kurtaxe.

Sylt: Neun Straftaten an Tag eins der Strandkontrollen

"Heute wurden 19 Fälle aufgenommen, 19 Ordnungswidrigkeiten an unsere Bußgeldstelle weitergeleitet und 9 Straftaten an die Touristischen Abgaben weitergeleitet", sagte Bürgermeister Häckel am Mittwoch. Bei diesen habe es sich um Verstöße gegen die Kurtaxenpflicht gehandelt. Bei Ordnungswidrigkeiten handelt es sich beispielsweise um Übernachtungen oder übermäßigen Alkoholgenuss am Strand.

Die Kurabgabe wird von jedem Gast als Tagessatz an die Gemeinde bezahlt. Sie ermögliche "ein breites kostenfreies Angebot an Konzerten, Sportveranstaltungen, Vorträgen und Kinderprogrammen", heißt es auf der Webseite der Insel. Doch auch für den Einsatz der Rettungsschwimmer oder die Müllentsorgung am Strand werde das Geld genutzt.

Die Höhe des Betrags richtet sich dabei nach der Saison und variiert je nach Ort zwischen 2,90 Euro und 3,50 Euro in der Hauptsaison.

Kein Verständnis für die Abgabe der Kurtaxe

Doch längst nicht jeder bringt Verständnis für die Abgabe auf. "Ein öffentlicher Strand gehört jedem. Damit Geld zu machen, verstehe ich nicht", sagt André Salentin, der sich mit etwas Abstand zum Lager der Punks am Wilhelminenbrunnen in Westerland gesellt hat. Er sei am Mittwoch bereits kontrolliert worden. Zu einer Eskalation sei es nicht gekommen. "Ich habe den Strand verlassen, bevor es Ärger mit der Polizei gab."

Urlauber genießen den Westerländer Strand.

Foto: Joana Ekrutt

Die verstärkten Kontrollen sind ein weiterer Schritt, um gegen das Verhalten bestimmte 9-Euro-Gäste vorzugehen, die vor allem bei Gastronomen und Geschäftsleuten in der Westerländer Innenstadt für Unmut sorgen. Denn seit die Punks dort ihr Lager aufgeschlagen haben, bleiben viele Kunden weg. Die Gemeinde hatte den Brunnen zwischenzeitlich mit einem Bauzaun und zudem einen Durchgang in der Nähe mit einer Wand aus Betonblöcken abgesperrt. Beide Absperrungen wurden wieder entfernt.