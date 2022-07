Sylt: Puan Klent hat deutliche Veränderungen eingeführt – und Erfolg

Rantum. Wer das einzige Einzelzimmer mit eigenem Bad im Jugenderholungsheim Puan Klent auf Sylt buchen möchte, muss sich unter Umständen schon Jahre vorher um eine Buchung bemühen, so beliebt ist es, und eben auch so einzigartig. Von spontanen Anreisen jetzt im Juli und August würde Lea Thomas auch jedem Gast abraten, denn im Erholungsheim in den Rantumer Dünen herrscht derzeit Hochbetrieb.

Für Lea Thomas wird es die erste Saison im Vollbetrieb. Sie hat im April 2022 die Aufgabe der Hausleitung übernommen, nachdem ihre Vorgängerin den Job nach zwölf Jahren aufgegeben hatte. Der früher übliche Begriff Heimleitung sei etwas aus der Zeit gefallen, sagt die 29-Jährige, die mit ihrem Ring im Nasenflügel und den Tätowierungen auch nicht unbedingt dem Bild entspricht, das manche mit Heimleitung verbinden würden.

Puan Klent: Neue Hausleiterin kam per Zufall nach Sylt

Die Betriebwirtin, die in Bremervörde aufgewachsen und in Köln BWL studiert hat, kam eher per Zufall auf die Insel Sylt. „Ich habe meine Schwester besucht und dann bin ich hängen geblieben, wie viele hier“, sagt sie.

Nach Berufserfahrungen bei einer Unternehmensberatung und im Marketing hat Lea Thomas auch eine längere Reise gemacht. „Ich habe in Indien einen Yogalehrerausbildung gemacht“, erzählt sie. Aber inzwischen gebe sie maximal noch Kollegen in Puan Klent Yogastunden, denn ihr Alltag sei voller Arbeit. Mit seinen aktuell zwölf Mitarbeitern sei die Hamburger Jugendbegegnungs- und Bildungsstätte Puan Klent derzeit aber gut aufgestellt.

Puan Klent auf Sylt ist ein Haus mit langer Tradition

Schon 2018 hatte die Betriebswirtin erstmal in dem Jugendheim gearbeitet, „als Gästemanagerin und Kiosktante“, wie sie selbst sagt und danach auch in der Büroleitung. „Durch Corona wurde alles so ungewiss“, sagt sie, sie habe dann mit ihrem Lebensgefährten Christoph Kramp die kleine Surfschule „I love Sup’n’Surf Sylt eröffnet und betrieben, bis der Anruf des Puan-Klent-Stiftungsvorsitzenden Horst Bötcher sie ereilte. „Ich bin sehr gut im Organisieren“, sagt Lea Thomas, „und hier werde ich mehr als gefordert“.

Lea Thomas ist die neue Hausleiterin in Puan Klent auf Sylt.

Foto: Elisabeth Jessen

Denn es sei der erste Sommer seit Beginn der Pandemie, in der das Heim wieder voll belegt sei. Vor allem Jugend- und Sportgruppen, aber auch viele Familien und auch Einzelpersonen seien derzeit zu Gast, sagt die Hausleiterin. „Die Buchungslage ist überraschend gut.“ Im diesem Sommer sei Puan Klent komplett voll und auch Klassenfahrten seien im September und Oktober wieder sehr gut gebucht. Allerdings komme es eher nicht mehr vor, dass Familien drei Jahre im Voraus buchten, „die Leute entscheiden sich spontaner, wir haben kurzfristigere Anfragen“. In den Sommerferien gilt in Puan Klent eine Mindestbelegung von drei Nächten. Bettwäsche (6,50 Euro) und ein Handtuchset (3,50 Euro) sind dazu buchbar.

Viele Einzelgäste kommen ihren Angaben zufolge aus Nostalgie, „weil sie das hier schätzen und lieben gelernt haben“. Auch viele Ältere seien darunter, „dabei sind unsere Betten eigentlich nicht auf Senioren ausgelegt, es sind alles Stockbetten.“ Die Strukturen seien aber ja allen Gästen bekannt: „Für viele ist es die schöne Landschaft, die Ruhe in der Umgebung und die Verpflegung, die sie lockt.“

Die Visualisierung ist nur eine Ideenskizze für die Jugendbegegnungs- und Bildungsstätte Puan Klent auf Sylt.

Foto: Puan Klent

Puan Klent: Der Duft der Heckenrosen ist allgegenwärtig

Die Umgebung in den Rantumer Dünen ist tatsächlich überaus beschaulich. Der Duft der Heckenrosen ist allgegenwärtig. Und weil gerade tagsüber viele Gruppen ausgeflogen sind, ist es auch auf dem Gelände sehr ruhig. Abends kann es gelegentlich etwas dauern, bis Ruhe eingekehrt. Die Zwölf-Bett-Zimmer seien manchmal für die Begleitpersonen etwas herausfordernd, selten für die jungen Bewohnerinnen und Bewohner, umschreibt es Lea Thomas. In den großen Zimmer werde es nun mal oft etwas lebhafter. Derzeit gibt es in dem Haus auch noch Vier-, Sechs- und Achtbettzimmer.

26 Zimmer im Haus haben ein eigenes Bad – sie kosten 70 Euro pro Person und Nacht in der Zweierbelegung. Dafür sind Frühstücksbüffet, Lunchpaket (muss man selbst zubereiten) und das Abendessen im Preis inbegriffen. „Das ist aber kein klassisches Jugendherbergsessen mehr“, sagt Thomas. „Es gibt ein großes Salatbuffet und viele einzelne Komponenten, keine vorgefertigten Gerichte.“ Am Büffet bedienen Mitarbeiter hinter einem Trennschutz aus Glas die Puan-Klent-Gäste. Das sei hygienischer und appetitlicher, sagt die Hausleiterin.

In Puan Klent gibt es mehrere Teesorten zur Auswahl, nicht mehr Hagebuttentee aus der Blechkanne.

Foto: Elisalbeth Jessen / Elisabeth Jessen

Sylt: Blechkanne mit Hagebuttentee sind in Puan Klent passé

Auch die monumentalen Blechkannen mit Hagebuttentee sucht man vergeblich. Es gibt inzwischen Heißwasserspender und die Teesorten heißen heutzutage 9-Kräuter, Apfelernte, Waldhimbeere oder Schwarzkirsche.

Großer Speisesaal in Puan Klent.

Foto: Elisabeth Jessen

In den beiden Speisesälen gibt es Tischzeiten, diese sind getaktet, aber jede Gruppe hat eine Stunde Zeit. Tisch abdecken, abwischen und Stühle hochstellen seien aber immer noch ein Klassiker, sagt die Hausleiterin.

Der Speisesaal in Puan Klent.

Foto: Elisabeth Jessen

Die Hygienemaßnahmen in Sachen Corona sind nach Angaben von Lea Thomas immer noch strikt. Es herrscht Maskenpflicht auf Fluren und im Speisesaal, die Mitarbeiter testen sich weiterhin regelmäßig. „Im Mai und Juni hatten wir nicht eine Infektion im Haus, aber jetzt im Juli gehen die Zahlen wieder hoch.“ Infiziert sich ein Gast, dann kommt er vorübergehend in ein Quarantänezimmer. „Dann muss er abgeholt werden. Das klappt überraschend gut, auch wenn es für Eltern beispielsweise aus Süddeutschland herausfordernd ist“, sagt Lea Thomas. Mehr als eine Infektion zur Zeit habe es glücklicherweise noch nicht gegeben.

Puan Klent: Wird die Sylter Herberge modernisiert?

In den kommenden Tagen soll sich entscheiden, ob die dringend notwendige Modernisierung des Jugenderholungsheims in die Wege geleitet werden kann. Horst Bötcher, Vorstandsvorsitzender der Stiftung Puan Klent, die das mehr als 100 Jahre alte Jugendheim auf Sylt betreibt, wartet auf eine Entscheidung der Hamburger Sozialbehörde. Diese will sichergehen, dass künftig ein wirtschaftlicher Betrieb möglich sein kann und prüft die Pläne genau.

Die Pläne der Stiftung sehen für die Zukunft eine inklusive Begegnungs- und Bildungsstätte vor, die sich weiterhin vorrangig an junge Menschen richten und Programme zur außerschulischen Bildung anbieten will. Vom Bund gibt es laut Bötcher eine Fördermittel-Zusage über 15 Millionen Euro, die Stiftung selbst müsse etwa zwei Millionen Euro zur Neuausrichtung beitragen – die Bausumme gibt Bötchen mit 17 Millionen Euro an, Baukostensteigerungen seien da schon eingerechnet.

Mit diesem Bildungsprogramm solle sich das neue Dünendorf Puan Klent von anderen Anbietern deutlich abheben. Die Bestandsbewertung hatte ergeben, dass voraussichtlich nicht alle Gebäude erhalten werden können. Denkbar sei auch, dass die derzeitige U-förmige Struktur des Areals abgeändert wird. Vom ursprünglichen Plan, im Oktober 2022 mit den Bauarbeiten zu beginnen, sind Bötcher und seine Stiftungskollegen inzwischen zwangsweise abgerückt.

Das Jugenderholungsheim, dessen Name sich von den friesischen Begriffen Paul (Puan) und Kliff (Klent) ableitet, wurde 1920 eröffnet, viele Hamburger haben dort ihre Klassenfahrten verbracht.