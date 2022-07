Sylt: Wo Christian Lindner heiratet – und wer das prominente Paar traut

Keitum. Die meisten Besucher verbringen viel Zeit im Sylt Museum, einem alten Kapitänshaus, das in Keitum direkt am grünen Kliff steht, denn es gibt viel zu sehen. In dem Gebäude von 1759 können die Gäste des Heimatmuseums anschaulich die Geschichte von Sylt nachverfolgen.

Für das Betrachten der 1000 Jahre alten Ringfibel aus der Wikingerzeit, ein besonders gesichertes Exponat in der Ausstellung zur Archäologiegeschichte, werden die prominenten Brautleute, die hier erwartet werden, aber wohl keine Zeit haben. Laut Alexander Römer, Leiter des vom Sylter Heimatverein Sölring Foriining betriebenen Sylt Museums, handelt es sich bei der Ringfibel um eine weltweit äußerst seltene, überaus kunstvoll gearbeitet silberne Mantelschließe. Der Fund war eine Sensation.

Im Sylter Heimatmuseum in Keitum gibt es ein Standesamt. Hier möchten Christian Lindner und Franca Lehfeldt heiraten.

Foto: Elisabeth Jessen / FMG

Sylt: Lindners Hochzeit findet im Keitumer Museum statt

Aber Bundesfinanzminister Christian Lindner (FDP) wird bei der standesamtlichen Trauung vermutlich nur Augen für seine Braut Franca Lehfeldt haben statt für die kostbare Ringfibel. Die Trauung vollziehen wird Nikolas Häckel, Bürgermeister der Gemeinde Sylt. Er ist auch Standesbeamter und bestätigt, Herr Lindner habe sich das Heimatmuseum ausgeguckt, eine der Außenstellen des Sylter Standesamtes. Das Brautpaar hat es dann jedenfalls nicht weit vom Fünf-Sterne-Hotel Severin*s Resort & Spa in Keitum, wo es mit einem kleinen Teil der Hochzeitsgesellschaft absteigt.

Museumsleiter Römer schweigt eisern über die Hochzeitsfeierlichkeiten, aber dass der Seefahrtsraum („Seefaartsrüm“) ein beliebtes Standesamt ist, ist kein Geheimnis. In diesem Raum sind maritime Objekte ausgestellt und solche, die Sylter Seefahrer im 18. und 19. Jahrhundert aus aller Welt mitgebracht haben. Der Raum hat aber auch ausreichend Platz für 26 Personen inklusive Standesbeamten, Brautpaar und Trauzeugen. Allerdings wird nur ein ausgewählter Kreis im Museum dabei sein können – insgesamt ist die Rede von 140 geladenen Hochzeitsgästen.

Sylter Standesamt hat Außenstellen in Kampen, Keitum und List

Es gibt auf Sylt nur ein Standesamt für die gesamte Insel – mit Sitz im Rathaus von Westerland. Allerdings gibt es mehrere Außenstellen, wie beispielsweise den Seefahrtsraum und das Keitumer Zimmer „Kairem Rüm“ im Heimatmuseum, den Pesel (die gute Stube), im Altfriesischen Haus seit 1640, das ebenfalls Teil des Heimatsmuseum ganz in der Nähe ist, sich allerdings nur für kleine Hochzeitsgesellschaften eignet.

Newsletter von der Chefredaktion Melden Sie sich jetzt zum kostenlosen täglichen Newsletter der Chefredaktion an E-Mail* Mit meiner Anmeldung zum Newsletter stimme ich der Werbevereinbarung zu. Jetzt anmelden Mit * markierte Felder sind Pflichtfelder. Eine Abmeldung ist jederzeit über einen Link im Newsletter möglich.

Der "Pesel", die gute Stube im Altfriesischen Haus seit 1640.

Foto: Elisabeth Jessen

Hochzeit von Lindner auf Sylt: Umtrunk und Kerze im Paket enthalten

Alle Trauungen in einem der beiden Museen beinhalten seitens der betreuenden „Sölring Foriining“ den Raum für die Dauer der Trauung und gegebenenfalls einen anschließenden Umtrunk, Blumenschmuck auf dem Trautisch, eine Sylter Hochzeitskerze, zwei Flaschen Sylter Hochzeitssekt und eine einjährige Familienmitgliedschaft bei der „Sölring Foriining“ mit Urkunde – dafür werden 350 bis 550 Euro, je nach Trauzimmer, berechnet.

Nach Angaben von Sven Lappoehn, Geschäftsführer des Sölring Foriining e. V, werden pro Jahr etwa 100 Hochzeiten im Jahr im Sylt Museum gefeiert, davon sind zehn Prozent der Brautleute Sylter, 90 Prozent vom Festland.

Der Seefahrtsraum zeigt maritime Objekte von Sylter Seefahrern im 18. und 19. Jahrhundert.

Foto: Elisabeth Jessen

Mit Rücksicht auf die historische Bausubstanz sowie auf nachfolgende Paare und andere Museumsbesucher gilt für beide Museumsgebäude, dass das Streuen von Reis, Konfetti, Blüten etc. nicht erlaubt ist. Ebenso sind Filmaufnahmen im Standesamt, insbesondere während der Trauung, nicht gestattet sind.

600 Paare pro Jahr heiraten auf Sylt

Laut Häckel arbeiten im Sylter Standesamt vier feste Standesbeamtinnen und außer ihm noch eine weitere „Aushilfe“. Verglichen mit den Vor-Coronajahren ging es seinen Angaben zufolge in den letzten beiden Jahren auf Sylt bei den Eheschließungen vergleichsweise entspannt zu. Statt 800 Trauungen pro Jahr waren es laut Häckel in den Jahren 2020 und 2021 jeweils um die 600 pro Jahr.

Neben dem Heimatmuseen in Keitum können Paare auf Sylt auch auf dem Segelkutter „Gret Palucca“ heiraten, der 1941 gebaut wurde und den Namen in Erinnerung an die bekannte Tänzerin trägt, die bis zu ihrem Tod regelmäßig in List ihren Urlaub verbrachte. An Bord ist das erste „schwimmende Standesamt“ auf Sylt eingerichtet.

Direkt vor dem Königshafen und dem Ellenbogen findet das Trauzeremoniell durch die Standesbeamten des Standesamts Sylt statt. Neben der Schiffs-Charter werden laut Gebührensatzung 205 bis 330 Euro fällig. Die maximale Teilnehmerzahl sind zehn Gäste plus Brautpaar und Standesbeamtin.

Hochzeit auf Sylt: Auch im Kampen kann geheiratet werden

Etwas nüchterner ist die Außenstelle im Kaamp-Hüs in Kampen, wo die Miete 380 Euro beträgt und die Bestuhlung und die Nutzung des Trauzimmers für etwa eine Stunde enthalten ist. Hussen für die Brautpaarstühle sind für 24 Euro dazubuchbar. Zusätzlich zur Raummiete werden Verwaltungsgebühren fällig, die 205 bis 330 Euro betragen. Trauungen auf dem Leuchtturm in Hörnum, eine weitere Außenstelle des Standesamts, sind derzeit nicht möglich.

Den ursprünglichen Plan, in der Toskana zu heiraten, hat das Paar Lindner/Lehfeld wegen Sicherheitsbedenken wieder verworfen, weil auch Bundeskanzler Olaf Scholz (SPD) zu den Hochzeitsgästen gehört.

Hochzeit im Heimatmuseum auf Sylt auch für Normalsterbliche

Was Minister können, das steht auch allen anderen Bürgern offen. Wer es also dem prominenten Brautpaar gleich tun und ebenfalls im Keitumer Museum heiraten möchte, muss sich beim Standesamt in Westerland um einen Termin für die Trauung bemühen. Frühestens sechs Monate vor dem Wunschtermin kann das Brautpaar dort einen Termin verbindlich vereinbaren.

Und einen Hinweis gilt es dann zu beachten: „Bitte denken Sie als Brautpaar unbedingt daran, Ihren Personalausweis oder Reisepass mitzubringen, da wir die Trauung ohne Vorlage dieser Dokumente nicht vornehmen dürfen“, heißt es. Daran sollte also auch das Brautpaar Lindner/Lehfeldt denken.

Weitere Informationen zum Sylt-Museum: soelring-museen.de/syltmuseum