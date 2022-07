Sylt: Demo „Klassenfahrt zu den Reichen“ am 16. Juli

Etwa 20 bis 30 Polizistinnen und Polizisten warteten am 2. Juli in Sylt-Westerland auf den angekündigten Demonstrationszug nach Kampen. Der fiel aber aus.

Von Westerland nach Kampen „Klassenfahrt zu den Reichen“ – Demo auf Sylt am 16. Juli

Westerland. „SyltEntern – Klassenfahrt zu den Reichen“ lautet das Motto der geplanten Demonstration für den 16. Juli, mit dem auf Twitter aufgerufen wird, sich am übernächsten Wochenende auf den Weg zur Nordseeinsel Sylt zu machen, „Sommeroutfit an & Kommt mit zum #ReichtumUmverteilen!“ heißt es in dem Aufruf.

Um 13.30 Uhr ist eine Demonstration vom Bahnhof Westerland nach Kampen geplant, um 18 Uhr ein Konzert in Westerland unter anderem mit Mülheim Asozial und Enemiegxs del Enemigo. Initator ist die Initiative WerHatDerGibt, ein Bündnis unterschiedlicher linker Gruppen.

Demo auf Sylt: Aufrufe im Netz über Twitter

Die Kommentare bei Twitter: „Fernab von den Problemen dieser Welt residiert der Geldadel dort mehrere Wochen im Jahr zurückgezogen auf seiner Insel. Hinter mit der Nagelschere geschnittenen Hecken fühlt er sich sicher“, oder „Sylt ist nicht zufällig der ideale Veranstaltungsort für Modelminister Christian Lindners Hochzeit. Austern und Champagner schlürfend lässt sich dort leicht ausblenden, welche Konsequenzen die massive Konzentration von Reichtum in den Händen einiger Weniger hat.“

Und ein anderer Twitter-User schreibt: „Diesen Sommer rücken wir den Reichen auf die Pelle und versauen ihre Ferien! Uns ist kein Weg ist zu weit, keine Bahn zu überfüllt. Wir kommen nach Sylt, um uns das zu holen, was uns zusteht! Am 16.07. heißt es: Party für alle oder keine*n!“

Sylt-Demo vom 2. Juli wurde zum Flop

Auch am 2. Juli sollte eine Demo von Westerland nach Kampen stattfinden, diese wurde allerdings kurzfristig wieder abgesagt. Stattdessen gab es nur eine Spontandemo durch die Inselhauptstadt mit weniger als 20 Teilnehmern.

