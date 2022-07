Sylt: BMW bietet in Kampen Gratisstrom für alle Elektroautos

An den BMW-Ladestationen in Kampen auf Sylt können Autofahrer aller Marken ihr Elektroauto kostenlos laden.

Kampen. In Kampen geht es gern etwas mondäner als andernorts auf Sylt. Und so hat der Autohersteller BMW in dem Sylter Nobelort eine Promotionfläche aufgebaut und ermöglichst in diesem Sommer den Fahrern von Elektroautos kostenfreies Laden an temporären Schnellladestationen. Vier High-Power-Ladepunkte mit 100 Prozent Ökostrom wurden dafür in Kooperation mit dem lokalen Partner Energieversorgung Sylt (EVS) an der Hauptstraße/Ecke Kurhausstraße geschaffen. Bis zum 28. August 2022 können Fahrerinnen und Fahrer eines Elektroautos ihr Fahrzeug mit bis zu 150 Kilowattstunden laden. Die Ladepunkte können auch unter www.meinbmw.de/sylt vorab reserviert werden, der Lade-Slot kann aber auch spontan vor Ort gebucht werden.

Der Autohersteller bietet aber auch Sylt-Fans ohne eigenes Fahrzeug individuelle Probefahrten mit aktuellen BMW i Modellen an. Auch für die Fans von Luxusautos, die es in Kampen reichlich geben dürfte, ist etwas dabei. „Mit der weltweit ersten vollelektrischen Luxuslimousine, dem neuen BMW i7, erhalten Besucher einen exklusiven Einblick in die Zukunft der neuen automobilen Luxusklasse“, sagt Zana Koval, Leiterin Markenerlebnis BMW Deutschland. „Nachhaltigkeit ist für die BMW Group ein zentraler Anspruch an alle Unternehmensbereiche und über die gesamte Wertschöpfungskette hinweg. Umso mehr freut es uns, dass wir die kommenden zwei Monate in Kampen vor Ort sein dürfen, um Elektromobilität emotional erlebbar zu machen und den neuen elektrischen BMW 7er noch weit vor Markteinführung in diesem exklusiven Rahmen zu präsentieren.“

BMW-Projekt entstand in Zusammenarbeit mit der Gemeinde Kampen

Und während das Auto lädt, können die Besucher für die Erkundung der Insel oder einen kurzen Ausflug an den Strand auch kostenfrei Räder, sogenannte Gravelbikes, eine Mischung aus Rennrad und Mountainbike, ausleihen oder auch BMW-E-Scooter. Und wenn die Urlaubskasse irgendwann etwas knapp werden sollte – es gibt auch kostenlosen Kaffee und Eis.

Entstanden ist das Projekt in Zusammenarbeit mit der Gemeinde Kampen: „Wir freuen uns, mit BMW einen Partner gewonnen zu haben, der diesen Sommer wertvolle zusätzliche und vor allem kostenfreie Lademöglichkeiten für die Elektrofahrzeuge unserer Kampener als auch unserer Feriengäste schafft. Das Konzept von BMW unterstützt unsere Bestrebungen, nachhaltigen Tourismus und attraktive Freizeitangebote miteinander zu verbinden“, sagt Steffi Böhm, Bürgermeisterin der Gemeinde, die leider bei der Eröffnung nicht dabei sein konnte, weil sie sich mit Corona infiziert hat.

Auch Georg Wember, Geschäftsführer Energieversorgung Sylt, freut sich über die Aktion von BMW. „Als regionaler Energiepartner freut sich die Energieversorgung Sylt, dieses großartige und innovative Engagement im Sinne der E-Mobilität der Zukunft zu unterstützen, natürlich mit 100 Prozent Ökostrom.“