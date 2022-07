Polizei Sylt: Zahl der E-Bike-Unfälle fast verdoppelt

Sylt. Wer auf Sylt nach Radverleihern sucht, findet eine ielfalt an Angeboten in allen Inselorten. Denn längst nicht jeder, der mit dem Zug anreist oder mit dem Autozug auf die Insel reist, bringt ein Fahrrad mit. Doch die Insel mit einer Vielzahl gut ausgebauter Radwege ist ein Paradies für Freizeitradler.

Allerdings ist nicht nur die Zahl der Radfahrer enorm groß, sondern auch die der polizeilich aufgenommenen Radunfällen. „Die Zahl der Unfälle ist auf Sylt unverhältnismäßig hoch“, sagt Sandra Otte, Sprecherin der Polizeidirektion Flensburg. „Allerdings sind auch sehr viele Urlauber mit dem Fahrrad unterwegs“, fügte sie hinzu, „Sylt ist eine Fahrradinsel.“

Sylt: E-Bikes sind eine besondere Gefahr

Vor allem die immer beliebteren Pedelecs, meist E-Bikes genannt, mit denen viele Radler dem ständigen Gegenwind ein Schnippchen schlagen wollen, sind eine besondere Gefahr, weil viele Menschen die Geschwindigkeiten unterschätzen, die sie mit der elektrischen Unterstützung erreichen.

„Viele vor allem ältere Urlauber steigen hier mal wieder aufs Rad, leihen ein E-Bike und können dann gar nicht damit umgehen“, sagte ein alteingesessener Insulaner, der immer wieder kritische Situationen beobachtet, dem Abendblatt. Und ein weiterer sagt: „Man muss als Autofahrer unheimlich viel Rücksicht nehmen auf diese Verkehrsteilnehmer, die oft keine Ampeln beachten und keine Richtung anzeigen.“

Sylt: Zahl der Unfälle mit Pedelecs hat sich fast verdoppelt

Während die Gesamtzahl der Radunfälle nur moderat stieg, sieht es bei den Unfällen, an denen E-Bike-Fahrer beteiligt waren, schon ganz anders aus. So gab es 2019, also im Jahr vor der Pandemie, insgesamt nur 105 Radunfälle, im vergangenen Jahr 109 Fälle – wobei man bedenken muss, dass wegen des Lockdowns die Saison auf Sylt sehr viel später gestartet war als üblicherweise.

Die Zahl der Unfälle, an denen Pedelec-Fahrer beteiligt waren, hat sich deutlich drastischer erhöht. Sie stieg von 24 Unfällen im Jahr 2019 auf 47 im Jahr 2021 und hat sich damit annähernd verdoppelt.

Im Zeitraum 2019 bis zum Mitte Juni 2022 gab es nach Angaben von Polizeisprecherin Otte insgesamt 353 Verletzte, davon 289 Leichtverletzte und 64 Schwerverletzte. Zu Letzteren zähle allerdings jeder, der nach einem Unfall in die Klinik gebracht werde, so Otte, „auch wenn es beispielsweise eine alte Dame ist, die nicht sichtbar verletzt ist, sondern nur beobachtet wird“.

Auf der Insel ist auch zu beobachten, dass ein großer Teil der Radfahrer, auch jene auf E-Bikes, ohne Helm unterwegs ist. Dafür hat eine Gruppe von sechs Urlauberinnen aus dem Münsterland, die eine Inseltour machen, gar kein Verständnis. Die Damen sind im Rentenalter, fahren geliehene E-Bikes und tragen allesamt Helm. Sie alle seien geübte Radler, versichern sie. „Ohne Helm zu fahren, ist unverantwortlich“, sind sich die Damen einig. Denn vor allem rund um Westerland seien die Radwege sehr stark befahren und manchmal dürften sie auch gern noch breiter sein.

In diesem Jahr verzeichnet die Polizeistatistik erst 28 Radunfälle, davon 15 mit Pedelecs. Aber die Urlaubssaison und die Sommerferien haben ja auch gerade erst begonnen.