Preview in Westerland

Preview in Westerland Sylt im Kino – die Geschichte des Hindenburgdamms als Film

Szene aus „Unsere Geschichte – Sylt, das Blumenmädchen und der Damm“: Charles Brauer nimmt in der Rolle des Reichspräsidenten Paul von Hindenburg die Blumen eines Mädchens entgegen.

Charles Brauer spielt in der NDR-Produktion den Reichspräsidenten. Preview am Sonnabend im Kino in Westerland.