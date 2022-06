Sylt - Hotel Windrose: Hamburger Investoren diskutieren mit Anwohnern

Wenningstedt. Wennigstedt zeigt sich am Montagabend nicht von seiner besten Seite. Der Himmel ist dunkelgrau, aber während der Regen die Scheiben im Haus am Kliff in Wenningstedt auf Sylt ohne Unterlass hinunterläuft, werden immerhin Drohnenaufnahmen gezeigt, die bei Sonne aufgenommen wurden. Die Bilder zeigen das Lindner Strand Hotel Windrose auf der anderen Straßenseite in einem besserem Licht, als wenn man sich das Areal genau anguckt. Und tatsächlich ist der wichtigste Tagesordnungspunkt der Einwohnerversammlung an diesem Abend die Zukunft des Hotels.

69 Bürger mit Erst- oder Zweitwohnsitz in der Gemeinde Wenningstedt sind gekommen, um sich zu informieren und zu Wort zu melden.. Sie hätte sogar noch deutlich mehr Beteiligung erwartet, sagte Wenningstedts Bürgermeisterin Katrin Fifeik eingangs und berichtete erst über das Dorfteichfest, das in diesem Sommer endlich wieder stattfinden soll (wenn auch in abgespeckter Form), über die abgeschlossenen Sandvorspülungen und über den Haushalt, der immer noch verabschiedet ist.

Sylt: Hotel Windrose – Investoren wollen mit Anwohnern "ins Gespräch kommen"

Aber die Wenningstedter interessierten sich vor allem für die geplante Umgestaltung des Hotels Windrose. „Nicht wir wollen Ihnen was erzählen, sondern wir wollen mit Ihnen ins Gespräch kommen“, sagte Martin E. Schaer, Geschäftsführender Gesellschafter der Matrix Immobilien GmbH aus Hamburg, zur Begrüßung. Die Hamburger Eigentümergemeinschaft, zu der er gehört, hat das etwa 6000 Quadratmeter große Areal im Dezember 2021 von der Paribus Immobilien Assetmanagement Gmbh erworben.

Schon seit etlichen Jahren gibt es Pläne, das in die Jahre gekommene Vier-Sterne-Hotel abzureißen und einen Neubau zu errichten. Die Immobilien-Entwicklungsgesellschaft wolle das aber nicht einfach allein entscheiden, versicherte Schaer, sondern „wir wollen von Ihnen Ideen und Anregungen mitnehmen. Bestimmt lässt sich nicht alles umsetzen, aber wir werden uns Ihre Ideen ansehen.“

Hotel Windrose: Das ist der Zeitplan der Investoren

Er lobte den Standort an der Dünenstraße/Ecke Strandstraße, von der es nur wenige Meter zum Meer sind. „Wir sind froh, diesen schönen Platz gefunden zu haben“, sagte Schaer. Es sei möglich, den Bestand zu erhalten, allerdings sei das heutige Ensemble, das aus mehreren Gebäuden besteht, nicht barrierefrei, gab er zu bedenken. Und das sei sowohl für Mitarbeiter als auch Gäste nicht zeitgemäß.

Schaer stellte auch eine erste grobe Zeitplanung vor: Seit April 2022 laufe ein Architektenworkshop. Ziel sei, den Bauantrag im 1. Quartal 2023 einzureichen und Ende 2023 mit baulichen Tätigkeiten zu beginnen. Die Fertigstellung sei für das vierte Quartal 2025 geplant. Doch das sei alles vorläufig: „Da wird sich noch viel bewegen“, sagte er. Denkverbote gebe es nicht.

Wenningstedter wünschen sich "etwas Maßgeschneidertes"

So könne man darüber diskutieren, welches touristische Konzept in dem Hotel umgesetzt werden solle und an welche Zielgruppen es sich richten soll. „Was ist für den Standort das Richtige? Wer könnte das besser wissen, als die Menschen, die an diesem Standort leben?“ Auch den Straßenraum drumherum müsse man mitdenken. „Das ist ein Sonderthema, alle Optionen sind denkbar. Das ist nicht unser Zugriffsbereich, aber die Diskussion darüber wäre angebracht“, sagte der Matrix-Geschäftsführer.

Dass die Verkehrssituation viele bewegt, zeigten die Ergebnisse des Workshops, ebenso die Diskussion über die Erdgeschossnutzung des künftigen Hotels: „Es gibt den Wunsch nach einer Außenterrasse, nach etwas Innovativem, einer besseren Gastronomie, neuen Konzepten und mehr Interaktivität mit dem Straßenraum“, fasste Schaer die Beiträge zusammen. Zur Architektur gab es teils konträre Vorschläge: Von Abbruch, über kleinere oder größere Zimmer, einen großen Wintergarten zum Meer, einer Wiederbelebung der Bäderarchitektur waren unterschiedliche, teils gegensätzliche Ideen dabei. Schaers Fazit: Die Einwohner wünschen sich „etwas Maßgeschneidertes für Wenningstedt.“

Sylt: Hotel Windrose ist nicht das einzige Thema der Einwohnerversammlung

Eine Anwohnerin hatte gleich zu Beginn auf das Recht auf ein Protokoll gepocht und den passenden Paragrafen angeführt. Doch das waren auch schon die kämpferischsten Töne des ganzen Abends. Bürgermeisterin Fifeik dankte den Bürgerinnen und Bürgern für die Mitarbeit und die Vielfalt an Ideen und versprach, die Ergebnisse des Workshops an das öffentliche Protokoll anzuhängen.

Was die Einwohnerinnen und Einwohner anschließend noch beschäftigte, war grundsätzlicher Art. Es ging um den Verkehr in der Dünenstraße, in dem auch die Windrose liegt. Eine Einwohnerin forderte, die gesamtstädtebauliche Gestaltung der Dünenstraße in den Blick zu nehmen. Da es einen gültigen Bebauungsplan gibt, dürfte das aber keinen Einfluss auf die Baugenehmigung für das Hotel haben.