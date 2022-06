Sylt baut Zaun gegen Punks nach heftiger Kritik ab – Wilhelminebrunnen ist frei

Nachdem 9-Euro-Gäste in den Brunnen gepinkelt hatten, wurde er abgesperrt. Nun war Bürgermeister Nikolas Häckel persönlich vor Ort.

Ab sofort hat das Hamburger Abendblatt eine Außenstelle auf Sylt, um hautnah von der Insel zu berichten. Die erste Geschichte handelte von den Punkern, die seit Einführung des 9 Euro-Tickets die Insel bevölkern. Am 30. Juli bereiten sie sich auf einer schwere Auseinandersetzung mit der rechten Szene vor.

Westerland. Die Dicke Wilhelmine in Westerland auf Sylt ist wieder frei. Bürgermeister Nikolas Häckel ist sogar selbst vorbeigekommen. Er äußert sich aber nicht weiter, während Mitarbeiter in orangener Arbeitskleidung den Bauzaun um den Brunnen in der Fußgängerzone abbauen.

Sylt: Wilhelminebrunnen ist frei – Punks kehren zurück

Wenig später sind auch die ersten Punks wieder auf dem Platz am Brunnen zusammen gekommen. Seit Mittwochnachmittag hatten sie sich in der Friedrichsstraße verteilt und waren im Park beim Rathaus.

Einer der Park namens Viking sagte: "Wir freuen uns, jetzt haben sie eingesehen, dass wir uns auch benehmen können und keine Assis sind." Eine Urlauberin hat bereits wieder am Brunnen abgenommen und schlägt vor, ein Dixieklo für die Punks aufzustellen. Sie habe sich mit einigen von ihnen sehr vernünftig unterhalten. Was aber gar nicht gehe, sei, dass Betrunkene tagsüber in der Fußgängerzone herumliegen.