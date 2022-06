Sylt: Warum Punks die Sylt-Urlauber loben

Die Punks in Westerland sitzen gern am Brunnen mit der Dicken Wilhelmine.

Westerland. „Kleingeld für die Freilassung der Wilhelmine. Sie ist unschuldig!!“ steht auf einer Pappe am Bauzaun, hinter der jetzt die Dicke Wilhelmine in Westerlands Fußgängerzone auf dem Trockenen sitzt. Der Bürgermeister der Gemeinde Sylt, Nikolas Häckel, hat dafür gesorgt, dass der Wilhelminenbrunnen mit der üppigen Brunnenfigur, bislang der Hotspot der ungeliebten Sylt-Gäste, die seit dem 1. Juni mit den 9-Euro-Tickets angereist sind, seine Attraktivität verliert.

Nach massiven Beschwerden von Geschäftsleuten und Gastronomen hatte die Gemeinde einen privaten Durchgang in der Nähe eines Brunnens in der Wilhelmstraße neben einer Crêperie mit einer hohen Betonmauer zugestellt – und zusätzlich mit einem Gitter den Durchschlupf geschlossen, außerdem den Brunnen mit einem Bauzaun vergittert und das Wasser im Brunnen abgelassen. Dies sei in Abstimmung mit den Eigentümern zum Schutz von deren Besitz und zur Vermeidung weiterer Verunreinigungen geschehen, sagte der Bürgermeister der Gemeinde Sylt, Nikolas Häckel. Er verteidigt die Absperrung: „Natürlich ist die Abgrenzung heiß diskutiert, polarisiert und die ,Punks‘ gehen damit auf ihre Weise polarisierend um. Dennoch war dieses Zeichen wichtig, denke ich“, sagte er. Ordnungsamt und Polizei gingen seinen Worten nach mit Augenmaß, aber konsequent mit der Lage um. Häckel sagte, der Frust von Hauseigentümern, Gastronomen und Gewerbetreibenden und auch der wirtschaftliche Schaden seien groß (das Abendblatt berichtete). Am Dienstag wird sich der Hauptausschuss der Gemeinde erneut mit dem Thema befassen.

Die neue Betonmauer neben der Crêperie am Brunnen.

Foto: Privat

Punks auf Sylt: Massive Beschwerden zwangen Bürgermeister zum Handeln

Nun sitzt die Dicke Wilhelmine also in einem trockenen Becken (in dem nur noch eine Handbreit Wasser steht). Der Brunnen kann von den Punks und Obdachlosen nicht mehr als Pool genutzt werden. „Das Schild bei der Wilhelmine war meine Idee“, sagt Sani fröhlich. Die 51-Jährige aus Kassel sitzt etwas abseits vom Brunnen, weil es ihr dort meist zu unruhig ist. Sie sei einfach eine „Reisende, eine Rumtreiberin“, sagt die gelernte Floristin, die schon seit drei Wochen auf Sylt ist, über sich selbst. Sie sitzt auf dem Boden neben dem Restaurant Mio in der Wilhelmstraße und guckt freundlich auf die Passanten.

Ihr Hund Lilo, ein schwarzer Mischling, liegt in einer Kinderkarre neben ihr, vor der Sonne mit einem kleinen Sonnenschirm geschützt. „Die Leute sind hier in Westerland viel spendabler als auf dem Festland“, sagt sie. Das Schnorren lohnt sich: „Vielleicht weil sie Urlaub haben, weil sie glücklich sind.“ Außer Geld brächten viele Urlauber auch Essen vorbei, etwa wenn sie abreisen, sagt Sani, die Veganerin ist und ihr Essen nach eigenen Angaben meist in den Bioläden einkauft. Ihr Antrieb nach Sylt zu kommen: „Urlaub machen, das Meer genießen.“

Newsletter von der Chefredaktion Melden Sie sich jetzt zum kostenlosen täglichen Newsletter der Chefredaktion an E-Mail* Mit meiner Anmeldung zum Newsletter stimme ich der Werbevereinbarung zu. Jetzt anmelden Mit * markierte Felder sind Pflichtfelder. Eine Abmeldung ist jederzeit über einen Link im Newsletter möglich.

Urlauber und Insulaner suchen sogar Kontakt zu den Punks

Viele Urlauber, aber auch Insulaner hätten keine Kontaktscheu und würden sie und andere Punks auch ansprechen und sich mit ihnen unterhalten. „Viele finden gut, dass Westerland durch uns ein bisschen bunter wird.“ Auch Eric aus Dresden, der mit ihr in der Fußgängerzone sitzt und gerade eine Astra-Kiezmische trinkt, lobt die Großzügigkeit der Passanten.

Währenddessen hat sich die Gruppe am Wilhelminenbrunnen deutlich reduziert. Die Männer in der Runde sitzen gern mit nacktem Oberkörper in der Sonne, vielleicht, damit man ihre Tätowierungen besser sieht. Einem Kollegen, der von sich sagte, er habe „seit 18 Tagen durchgesoffen“, haben sie ein Handtuch über den Kopf gelegt, damit er keinen Sonnenstich bekommt, während er seinen Rausch ausschläft. Und während viele Passanten und Urlauber am Brunnen interessiert auf die ungewöhnlichen Gäste blicken, andere lieber schnell vorbeigehen, läuft im restlichen Westerland alles wie üblich. Viele sitzen in Restaurants, andere flanieren und gehen shoppen, und auch am Strand und auf der Promenade und am Strand ist business as usual. In den anderen Inselorten sind die Punks gar nicht zu sehen, weil diese sich in Westerland aufhalten.

Einsatzleitstelle Nord vermeldet ein ruhiges Wochenende

Anders als von vielen erwartet war das vierte Wochenende seit der Einführung des 9-Euro-Tickets am 1. Juni 2022 erstaunlich ruhig. Am Sonnabend sagte ein Sprecher der Einsatzleitstelle Nord, die Nacht von Freitag auf Sonnabend sei ruhig gewesen. „Der tägliche Wahnsinn ohne Highlights“, sagte er. Außer Kleinigkeiten, etwa dass ein Hund nicht angeleint wurde, habe es keine berichtenswerten Vorfälle gegeben. Am Sonnabendnachmittag brannte ein Carport. Das Feuer griff auf ein Wohnmobil über, das ausbrannte. Die Rauchwolken waren weithin zu sehen. Mit den Punks habe das nichts zu tun gehabt, so der Polizeisprecher zum Abendblatt.

In Hörnum und anderen Inselorten ist alles sehr entspannt.

Foto: Elisabeth Jessen / Elisabeth Jessen (FMG)

Und auch am Sonntag hieß es von der Einsatzleitstelle, die Nacht zu Sonntag sei ruhig verlaufen. In der Nacht um 23.27 Uhr wurde eine Körperverletzung in der Friedrichstraße gemeldet. Um 2.53 Uhr musste eine Strandparty mit 30 Leuten aufgelöst werden, weil sich jemand wegen Ruhestörung beschwert hatte. „Von Punks steht da nichts“, sagte der Sprecher der Einsatzleitstelle. Und um 7.53 Uhr seien „unerwünschte Personen“ an der Strandpromenade weggeschickt worden. Auf Nachfrage erklärte er, es habe sich um schlafende Punks gehandelt. „Das waren ganz normale Einsatzlagen.“

Sylt: 9-Euro-Ticket hat die Nachfrage verstärkt

Auch der Bahnverkehr nach Sylt lief ohne Chaos. Eine Sprecherin der Deutschen Bahn AG sagte auf Abendblatt-Anfrage: „Die Auslastung liegt aktuell bei 50 bis 75 Prozent.“ Allgemein sei die Marschbahnstrecke eine hoch nachgefragte Strecke, das 9-Euro-Ticket habe die Nachfrage noch verstärkt. Fahren Punks bei schlechtem Wetter mit der Marschbahn hin und her? Die Beobachtung einer Urlauberin, dass viele Punks bei schlechtem Wetter mit dem Zug zwischen Westerland und dem Festland hin- und herfahren, um es warm und trocken zu haben, bestätigte die Bahnsprecherin nicht. „Es gibt keine Auffälligkeiten.“ Dass sich andere Reisende danebenbenehmen, erlebte ein Fahrgast am Freitagabend, bevor der Zug aufs Festland überhaupt den Bahnhof Westerland verlassen hatte. Ein Reisender hatte bei einer Firmenfeier zu viel getankt. Der Volltrunkene übergab sich und wurde schließlich von Sanitätern aus dem Zug geholt. Der Zug fuhr mit einer Verspätung von 15 Minuten schließlich los.

Aufgrund des 9-Euro-Tickets dürfte es mit Beginn der Sommerferien noch voller werden im Regionalverkehr. Der Fahrgastverband Pro Bahn rät deshalb zum Umstieg auf ICE und IC. „Wer jetzt in den Urlaub fahren will, sollte den Fernverkehr nutzen und sich da Plätze reservieren“, sagte der Ehrenvorsitzende, Karl-Peter Naumann. Insbesondere auf Strecken mit einer schnellen Regionalexpressanbindung sei die Nachfrage sonst zu hoch.