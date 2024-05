Hamburg. Schüler singen bei Feier ebenfalls „Deutschland den Deutschen“ und „Ausländer raus“. Wie Leitung der Elite-Einrichtung reagiert.

Nach den Vorfällen auf Sylt, bei denen Gäste bei Partys in mehreren Clubs rassistische Parolen gegrölt haben, gerät ein weiterer Ort in Schleswig-Holstein ins Visier: Bei einer Feier im Elite-Internat Louisenlund in der Nähe von Schleswig, in das traditionell auch Familien aus Hamburg ihre Kinder schicken, ist es ebenfalls zu Nazi-Gesängen gekommen.

Bei einer Schülerdisco, dem sogenannten Schülerhaus, hat eine Gruppe genau wie im Pony Club in Kampen auf Sylt Nazi-Parolen gegrölt – zur Melodie des Songs „L’amour Toujours“ von DJ D’Agostino.

Nach Sylt: Feier im Internat Louisenlund wurde nach Nazi-Gesängen abgebrochen

„Nachdem sich mehrere, scheinbar vornehmlich männliche Schüler auf der Tanzfläche bemüßigt fühlten, einen Chor mit dem Gesang ,Deutschland den Deutschen! Ausländer raus!‘ zu bilden, haben wir das Schülerhaus sofort beendet“, heißt es in einem internen Schreiben einer Mitarbeiterin des Schülerhaus-Teams an das Kollegium von Louisenlund, das dem Abendblatt vorliegt. „Enttäuschend ist, dass sich scheinbar wirklich viele Schüler dem Gesang angeschlossen haben und der Rest nichts dagegen gesagt oder getan hat.“

Das zuständige Kommissariat 5 der Kieler Bezirkskriminalinspektion hat bereits die Ermittlungen aufgenommen. Diese stünden aber noch „ganz am Anfang“, sagte ein Sprecher der Polizeidirektion Kiel auf Anfrage des Abendblatts.

Nach Sylt: Bildungsministerium zu ausländerfeindlichen Äußerungen von Schülern

Vom Bildungsministerium in Schleswig-Holstein heißt es zu dem Vorfall: „Wir wurden durch Medienanfragen am Wochenende auf Berichte über Vorfälle aufmerksam, die bei einer Schülerparty in Louisenlund stattgefunden haben sollen und im Kontext des sogenannten „Sylt-Videos“ und ausländerfeindlichen Äußerungen von Schülerinnen und Schülern stehen“. Das Ministerium habe unverzüglich eine Überprüfung der Vorfälle durch die Schulaufsicht veranlasst.

„Beim Internat der Stiftung Louisenlund handelt es sich jedoch um eine private Ersatzschule, die nicht dem regulären Aufsichtssystem der öffentlichen Schulen untersteht“, ergänzte der Sprecher des Ministeriums. „Zum jetzigen Stand gehen wir davon aus, dass am Donnerstag bei einer Schülerparty im Internat minderjährige Schüler „Ausländer raus. Deutschland den Deutschen“ gesungen haben, als das bekannte Lied L’Amour toujours von Gigi D’Agostino gespielt wurde“.

Auch wenn es sich „nicht um eine öffentliche Schule handelt“, betonte der Sprecher, „so ist der Schulaufsicht das Internat Louisenlund als Schule mit einer ausgeprägten Demokratiekultur bekannt, in der Schülerinnen und Schüler verschiedener Nationen zusammenleben. Wir gehen davon aus, dass die Vorfälle konsequent aufgearbeitet werden. Das betrifft sowohl die rechtstaatliche Aufarbeitung als auch die schulische und pädagogische Sanktionierung.“

Ministerin Karin Prien: Es ist „kein Scherz, solche Parolen zu singen“

Bildungsministerin Karin Prien äußerte sich besorgt über das Geschehen in dem Internat. „Allen Schülerinnen und Schülern muss klar sein, dass es kein Scherz ist, solche Parolen zu singen. Jugendlicher Überschwang oder auch Alkohol sind keine Rechtfertigung für ausländerfeindliche Gesänge“.

Die CDU-Politikerin befürchtet, „dass wir uns darauf einstellen müssen, dass es zu Nachahmungen kommt. Jugendliche haben schon immer bewusst gesellschaftliche Tabus gebrochen. Es ist daher eine Aufgabe für uns alle, mit den jungen Menschen ins Gespräch zu kommen, um ihnen zu verdeutlichen, welche Tragweite solche Gesänge haben“.

Das Internat an der Schlei wirbt mit einem edlen Ambiente um seine Schüler. Ebenso wie die Pony Bar auf Sylt gilt das Internat als ein elitärer Treffpunkt, immerhin müssen die Eltern hier jährlich ein Schulgeld von rund 50.000 Euro zahlen.

Rassismus-Eklat: Stiftung Louisenlund verweist in internem Schreiben auf Werte

In einem Brief unter anderem an die Eltern reagierte auch das Internat auf die Vorfälle: „Die Stiftung Louisenlund steht für Toleranz, Völkerverständigung, Weltoffenheit – und wendet sich gegen jede Form von Ausgrenzung, Rassismus oder Ausländerfeindlichkeit. Diese Werte sind unser fundamentaler Erziehungsauftrag für die Schülerinnen und Schüler, die in Louisenlund sind“, heißt es in dem Schreiben, das auch an Schüler und Lehrer ging.

Und weiter: „Und wir stellen nach dem Schülerhaus in der vergangenen Woche fest, dass dieser Auftrag eine noch einmal größere Bedeutung bekommen hat.“

Internat Louisenlund: Stiftungsleiter will aufklären, was „genau passiert ist“

Unterzeichnet ist das Schreiben vom Stiftungsleiter von Louisenlund, Peter Rösner. „Mich erreichen nun verschiedene Anfragen und viele Meinungen dazu, wie wir damit umgehen sollten, wenn Schülerinnen und Schüler in Louisenlund fremdenfeindliche Lieder singen – und wir werden darauf auch Antworten finden“, schreibt er. Man werde nun „herausfinden, was eigentlich genau passiert ist“, er hoffe dabei auf allgemeine „Unterstützung bei der Wahrheitsfindung“.

„Ich betrachte diesen Vorfall als gute Lerngelegenheit für unser gemeinsames Ziel, junge Menschen zu erziehen, die Masseninstinkten nicht unterworfen sind und in der Zukunft Verantwortung für sich selbst und die Gesellschaft übernehmen“, schreibt Rösner. „Und wir wissen alle, dass die Bildung von eigenen Werten und Haltungen ein Prozess ist, der nicht immer linear verläuft und den wir zu begleiten mit der Louisenlunder Gründungsgeschichte uns mehr denn je vornehmen.“