Der Angeklagte Ibrahim A. (2.v.l) wird in Handschellen und Fußschellen in den Gerichtssaal. Die Staatsanwaltschaft wirft dem Palästinenser Ibrahim A. vor, am 25. Januar 2023 in einem Zug von Kiel nach Hamburg bei Brokstedt Fahrgäste mit einem Messer angegriffen zu haben. © dpa | Marcus Brandt