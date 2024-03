Oering. Zuerst brannte nur ein Schuppen in dem kleinen Ort im Kreis Segeberg. Doch dann breitete sich das Feuer aus.

Einen Schaden von etwa einer viertel Million Euro hat ein Brand in Oering (Kreis Segeberg) ausgelöst. Das Feuer brach am Freitag in einem Schuppen aus und griff dann auf ein Wohnhaus über, wie eine Sprecherin der Leitstelle West am Samstag sagte.

Menschen seien nicht verletzt worden. Die Brandursache war zunächst unklar.

dpa