Norderstedt. Auf der Ohechaussee in Norderstedt kollidieren drei Fahrzeuge am späten Freitagvormittag. Im dichten Verkehr hatte das sofort Folgen.

Es ist der am meisten befahrene Straßenbereich in Norderstedt. Dort, wo sich die Ohechaussee, die Segeberger Chaussee, die Ochsenzoller Straße und die Ulzburger Straße treffen, rollen täglich Zehntausende Fahrzeuge in alle Himmelsrichtungen. Ein Verkehrsunfall genau hier ist damit perfekt, um rund um den Ochsenzoll ein mittleres Chaos zu verursachen.

Und genau das ist an diesem Freitag passiert – mit entsprechenden Auswirkungen. Dem Anschein wollte am späten Vormittag ein schwarzer Toyota-Kombi mit Kieler Kennzeichen in westlicher Fahrtrichtung von der linken Spur nach rechts ziehen.

Ochsenzoll in Norderstedt: Unfall sorgt am Freitagvormittag für Verkehrschaos

Die Verkehrsführung hier kann für Auswärtige etwas unübersichtlich sein, gerade bei regnerischem Wetter: Ganz links geht es geradeaus, inklusive eines etwas kürzeren Abbiegers zum Schmuggelstieg. Und rechts ist der Abbiegestreifen in die Ochsenzoller Straße. Riskante Manöver sind hier alltäglich.

Der Toyota stieß mit zwei Kleinwagen zusammen, die auf den beiden Fahrbahnen unterwegs waren. Damit war die Ohechaussee teilweise blockiert. Die alarmierte Polizei, die Freiwillige Feuerwehr Garstedt sowie mehrere Notarzt- und Rettungswagen waren nach wenigen Minuten vor Ort, um die Unfallstelle abzusichern und die betroffenen Personen zu betreuen.

Unfall am Ochsenzoll: Sofort staut sich der Verkehr auf der Ulzburger Straße

Zeitweise entwickelten sich Rückstaus sowohl auf der Ulzburger Straße als auch rund um den Ochsenzoll-Kreisverkehr. Viele Verkehrsteilnehmer suchten sich Abkürzungen, etwa durch die Breslauer Straße und den Lütjenmoor.

Zur genauen Unfallursache und zu möglichen Verletzten gab es am Freitagmittag noch keine Informationen.