Kiel. Ansonsten wollen Sozialdemokraten Zustimmung zu Notkrediten verweigern. Ministerpräsident Daniel Günther: „Sturm im Wasserglas“.

Die SPD in Schleswig-Holstein lehnt den am Dienstag vom Kabinett beschlossenen Etat für 2024 ab – will aber (noch) nicht dagegen vor das Verfassungsgericht ziehen. Stattdessen fordern die Sozialdemokraten Ministerpräsident Daniel Günther auf, sich gegen die Parteilinie der CDU zu stellen und eine Reform der Schuldenbremse voranzutreiben. Der Regierungschef nennt den SPD-Vorstoß einen „Sturm im Wasserglas“.