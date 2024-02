Kiel. Wut und Gewalt gegen Öko-Partei nimmt zu. Lasse Petersdotter, Fraktionschef im Kieler Landtag, über Konsequenzen im Land und in Berlin.

Ihre Veranstaltungen werden gestört. Mit Trillerpfeifen, Pöbeleien und auch mit Steinwürfen. Sie tagen unter Polizeischutz, müssen öffentliche Auftritte absagen, werden körperlich angegriffen. Die Grünen sind zu DEM Feindbild von Unzufriedenen, Enttäuschten und Demokratiefeinden geworden. Frust über die Politik der Ampel-Koalition wandelt sich zunehmend in Wut auf und Gewalt gegen grüne Politiker, wie zuletzt in Biberach, Magdeburg, aber auch in Ansätzen in Bad Segeberg.