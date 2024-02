Kiel. Lücke zwischen Einnahmen und Ausgaben im schleswig-holsteinischen Haushalt klafft immer weiter. FDP hält Etat für verfassungswidrig.

Trotz der im Grundgesetz festgeschriebenen Schuldenbremse und trotz des Urteils des Bundesverfassungsgerichts zur rechtswidrigen Haushaltspolitik des Bundes macht das Land Schleswig-Holstein im laufenden Jahr 1,65 Milliarden Euro neue Schulden. Das kündigte Finanzministerin Monika Heinold von den Grünen am Dienstag in Kiel an. Zuvor hatte die schwarz-grüne Landesregierung Heinolds Finanzplanung genehmigt. Die sieht Ausgaben von fast 18 Milliarden Euro bei Einnahmen von nur gut 16 Milliarden vor. Um die Lücke zu schließen, verschuldet sich Schwarz-Grün nicht nur neu, sondern bedient sich für die laufenden Ausgaben auch noch an Rücklagen.