Kiel. Lösungen für unvermeidbare Treibhausgase gesucht. Statt sie in die Luft zu jagen, wächst in Politik und Wissenschaft Zustimmung zu CCS.

Vom Teufelszeug zum Klimaretter – auf diese Formel lässt sich die Einstellung großer Teile der Politik zum Thema CCS verkürzen. CCS steht für Carbon Capture and Storage und meint die Deponierung von Kohlendioxid in tiefen und sicheren Gesteinsschichten. Über lange Zeit hatte die Politik die Idee kategorisch abgelehnt, industrielle Treibhausgase zu extrahieren und einzulagern, statt sie in die Luft zu jagen. So hatte erst vor eineinhalb Jahren beispielsweise der Kieler Landtag einen Beschluss aus dem Jahr 2014 bekräftigt und sich geschlossen gegen die Speicherung von Kohlendioxid (CO2) an Land oder unter dem Meeresboden gewehrt. Jetzt, auf einmal, gilt CCS als probate Chance im Kampf gegen den Klimawandel.