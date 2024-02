Kiel. Konzern baut in Heide „Gigafactory“. Eine Million Batterien soll jährlich produziert werden. Nur: Wie werden sie abtransportiert?

Über diese Brücke spottete monatelang halb Norddeutschland: Das war, als das Oberlandesgericht Schleswig die Bahn im „Fäkalienprozess“ 1995 dazu verdonnerte, in Zügen über den Nord-Ostsee-Kanal bei Hochdonn nur noch Wagen mit geschlossenen Toilettensystemen einzusetzen oder zumindest den Fahrgästen die Benutzung der Plumpsklos per Durchsage zu verbieten. Geklagt hatte ein Betroffener, dessen Haus unter der Brücke steht. Großer Schiet ist die Brücke immer noch – jetzt aber in erster Linie für Northvolt, den schwedischen Batteriekonzern, der bei Heide eine sogenannte Megafabrik bauen will.