Kiel. Sozialministerin Touré stellt Evaluationsbericht vor: Die Situation hat sich in den vergangenen fünf Jahren deutlich gebessert. Aber ...

Es fehlt an Kitaplätzen, an Erzieherinnen und Erziehern, es fehlt an Geld, die Bürokratie ist zu hoch, die Flexibilität zu gering. Zu diesem Ergebnis kommen Wissenschaftler bei einer Art Inventur („Evaluation“) der Kindertagesbetreuung in Schleswig-Holstein. Demnach hat sich die Situation in den vergangenen fünf Jahren klar verbessert, aber die Finanzierung ist immer noch nicht „vollauskömmlich“, der gesetzlich vorgeschriebene Betreuungsschlüssel wird nicht durchgängig erreicht, das Kitagesetz ist „zu weit weg von der Praxis“, und beim Personal „knirscht es“.