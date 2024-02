Kiel. Schafhalter und Landwirte im Norden fordern „wolfsfreie Zonen“ und einen schnelleren Abschuss der Tiere. Fast 200 Rudel bundesweit.

Seth, Boostedt-Rickling, Marne, Brunsbüttel, Ahrensharde sind fünf Gemeinden und Ämter in Schleswig-Holstein mit einer Gemeinsamkeit, die den Menschen Sorgen macht: In Seth, Boostedt-Rickling, Marne, Brunsbüttel und Ahrensharde haben Wölfe vergangenes Jahr Schafe gerissen. Im Segeberger Forst – Seth ist nicht weit – leben GW2441m und GW2656f mit fünf Jungtieren. GW steht für „Genetik Wolf“, f für female, also weiblich, m für male oder männlich. 18 Schafsrisse in verschiedenen Regionen gehen seit Dezember 2021 auf das Konto von GW2441m, sechs auf das von GW2656f. Jetzt haben Experten auch einem ihrer Jungtiere, das sie als GW3818m im Wolfsmonitor führen, einen Schafsriss zugeordnet.