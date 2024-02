Kiel. Schleswig-Holsteins Wirtschaftsminister will den Mangel an Arbeitskräften bekämpfen. Mit welchen Mitteln dieses Ziel erreicht werden soll.

Es ist überall dieselbe, fast schon flehentliche Bitte: Bitte melde dich! In Schaufenstern von Supermärkten, auf Türen zu Restaurants, Flyern in Arztpraxen oder Aufklebern auf Lastwagen – der Mangel an Arbeitskräften ist vielerorts sichtbar.