Timmendorfer Strand: Frau ertrinkt in der Ostsee vor den Augen ihrer Tochter

DLRG-Station in Timmendorfer Strand: Zwei Menschen sind am Montag beim Baden in der Ostsee ertrunken (Archivbild).

Timmendorfer Strand. Erneut ist ein Mensch beim Baden in der Ostsee ertrunken. Eine 89 Jahre alte Frau ist in Timmendorfer Strand im Kreis Ostholstein allein am Montag schwimmen gegangen und untergegangen, wie die Polizei am Dienstag mitteilte.

Die am Strand wartende Tochter der Frau habe ihre Mutter kurz aus den Augen verloren, sagte ein Polizeisprecher. Ersthelfer zogen die Seniorin aus dem Wasser.

Timmendorfer Strand: Seniorin ertrinkt beim Baden in der Ostsee

Die 89-Jährige starb trotz Reanimation noch am Strand, der Notarzt konnte nur noch ihren Tod feststellen. Die Umstände, die zum Ertrinken der Seniorin geführt haben, sind nach Angabe der Polizei noch unklar.

Einen weiteren tödlichen Badeunfall an der Ostsee gab es am Montag vor Graal-Müritz (Landkreis Rostock). Der 68-jährige Mann aus Görlitz (Sachsen) war mit seiner Frau an der Ostsee und am Montagnachmittag beim Schwimmen unweit der Seebrücke vor den Augen vieler Besucher verunglückt.

Tödliches Drama vor Graal-Müritz

Nach ersten Ermittlungen hatten Urlauber dem 68-Jährigen nach dessen Hilferufen noch einen Rettungsring zugeworfen. Diesen konnte der Senior, der vom etwa 400 Meter entfernten Strand aus in die Ostsee gegangen war, aber nicht mehr greifen und ging unter. Zwei Rettungsschwimmer und mehrere Feuerwehrleute bargen den Mann Minuten später leblos aus dem etwa vier Meter tiefen Ostseewasser.

Newsletter von der Chefredaktion Melden Sie sich jetzt zum kostenlosen täglichen Newsletter der Chefredaktion an E-Mail* Mit meiner Anmeldung zum Newsletter stimme ich der Werbevereinbarung zu. Jetzt anmelden Mit * markierte Felder sind Pflichtfelder. Eine Abmeldung ist jederzeit über einen Link im Newsletter möglich.

Wie ein Sprecher der Deutschen Lebensrettungsgesellschaft sagte, hatte eine Ärztin noch vergeblich versucht, den Verunglückten wiederzubeleben. Vor allem ältere Besucher unterschätzten oft die Strömungen in der Ostsee, die es auch bei geringen Windstärken gibt, sagte der Sprecher. Zudem sollten Badegäste nicht außerhalb der gekennzeichneten Badezonen Schwimmen gehen.