Hamburg. Ein 48 Jahre alter Urlauber ist nach einem schweren Radunfall in St. Peter-Ording ums Leben gekommen. Wie die Polizei am Mittwoch mitteilte, war der Mann bereits am Sonntag mit einem anderen Radfahrer kollidiert und zwei Tage später an seinen Verletzungen im Krankenhaus gestorben.

Zu der folgenschweren Kollision war es mitten im Zentrum von St. Peter-Ording in unmittelbarer Nähe der bekannten Dünen-Therme gekommen. Der 48-Jährige war gegen 15 Uhr mit seinem Mountainbike auf einem kombinierten Geh- und Radweg Richtung Yachthafen unterwegs. Zwischen der Straße Am Kurbad und dem Strandweg musste er zusammen mit seinen vor ihm fahrenden Kindern mehreren Fußgängern ausweichen.

Tödlicher Unfall: Radfahrer (48) stirbt nach Kollision in St. Peter Ording

Im gleichen Moment kam aus der anderen Richtung ein weiterer Mountainbiker (55), der ebenfalls versuchte, an den Fußgängern vorbeizukommen. Dabei stießen die beiden Radfahrer zusammen, der 48-Jährige stürzte auf den Asphalt und blieb reglos liegen.

Mit lebensgefährlichen Verletzungen wurde er per Hubschrauber ins Heider Krankenhaus geflogen. Auch der zweite Radfahrer musste mit schweren Verletzungen in die Klinik. Beide Männer trugen keine Fahrradhelme.

Wie sich der Unfall genau ereignet hat, ist nun Sache der laufenden Ermittlungen. Die Polizeistation in Sankt Peter-Ording bittet deshalb dringend Augenzeugen des Unfalls, sich unter der Rufnummer 04863-958 91 60 oder per Mail unter St.Peter-Ording.PST@polizei.landsh.de zu melden.

