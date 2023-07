Polizei Wedel: Zwei Radfahrer von Autos angefahren – Verursacherin flüchtet

Wedel. Zweimal binnen einer Woche ist es in Wedel zu Unfällen zwischen Radfahrern und Autos gekommen. In beiden Fällen fuhren Pkw-Halter die Fahrradfahrer mit ihren Autos an, in einem Fall flüchtete der Verursacher anschließend. Die Polizei sucht nun in beiden Fällen nach Zeugen.

Der erste Fall ereignete sich, wie die Polizei am Freitag mitteilte, schon am Mittwoch, 14. Juni. Nach Erkenntnissen der Beamten fuhr ein 77-Jähriger mit seinem Audi vom Parkplatz des Friedhofes am Breiten Weg und wollte nach links in Richtung Autal fahren.

Polizei Pinneberg: Fahrradfahrer in Wedel angefahren – Autofahrerin flüchtet

Eine 17-jährige Wedeler fuhr zu diesen Zeitpunkt, gegen 14.27 Uhr, auf dem Breiten Weg in Richtung Egenbüttelweg. Als der Audi abbog, kam es zu einem Zusammenstoß, die Fahrradfahrerin wurde dabei leicht verletzt. Unweit der Unfallstelle sollen sich weitere Personen aufgehalten haben, die den Unfall beobachtet haben dürften.

Die Polizei in Wedel hat die Ermittlungen übernommen und sucht nun die Personen, die sich nahe des Unfallortes aufgehalten haben oder weitere Zeugen, die Angaben zum Unfallhergang machen können. Hinweise an die Polizei unter 04103/50 180.

Wedel: Autofahrerin und Fahrradfahrer kollidieren

Im zweiten Fall flüchtete die Verursacherin. Der Unfall datiert vom 21. Juni und ereignete sich nach Angaben der Polizei gegen 11.35 Uhr an der Straße Lülanden/Holmer Straße. Auch hier stießen eine Autofahrer und ein Fahrradfahrer zusammen.

Der 35-jährige Fahrradfahrer war laut Polizei auf dem linksseitigen Radweg an der Holmer Straße in Richtung Roland unterwegs. An der Kreuzung Lülanden//Holmer Straße kam es zum Zusammenstoß zwischen dem Radfahrer und dem Mazda einer Autofahrerin.

Wedeler Polizei sucht Zeugen der beiden Unfälle

Diese wollte von der Straße Lülanden kommend nach rechts auf die Holmer Straße abbiegen und übersah dabei offenbar den Fahrradfahrer. Laut Polizeiangaben sprachen die beiden Beteiligten kurz miteinander, setzten dann ihre Fahrt fort, ohne die Personalien auszutauschen.

Nach derzeitigem Ermittlungsstand soll sich eine Person an der gegenüberliegenden Bushaltestelle befunden haben, sowie eine weitere an der Holmer Straße. Die Wedeler Polizei ermittelt und bittet nun die beiden Personen, sowie weiter Zeugen, sich unter 04103/50 180 zu melden.