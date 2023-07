Urlaub mit Hund: Diese Orte an Nord- und Ostsee sind besonders beliebt

Hamburg. Wer mit seinem Hund verreist, überlegt sich die Wahl des Urlaubsziels üblicherweise besonders gut. Denn für viele Hundehalter ist es keine Frage, dass das geliebte Tier mit in den Urlaub kommt. Dafür ist es gut zu wissen, welche Urlaubsorte an Nord- und Ostsee mit Hund besonders nachgefragt und welche Hundestrände am beliebtesten sind.

Travanto, ein Hamburger Online-Portal für Ferienunterkünfte, hat analysiert, welche Reiseziele an der deutschen Küste besonders beliebt für einen Urlaub mit Hund sind. Auf Basis von rund 60.000 Ferienunterkünften an Nordsee und Ostsee hat das Portal zudem das Angebot an hundefreundlichen Unterkünften verglichen.

Urlaub mit Hund: Vergleich der gefragtesten Orte an Nord- und Ostsee

Um herauszufinden, welche Orte an Nord- und Ostsee für einen Urlaub mit Hund besonders gefragt sind, wurde das Google-Suchvolumen der Orte in Kombination mit dem Suchbegriff „mit Hund” ausgewertet. Das Ergebnis: Die Nordseeküste liegt mit sechs Reisezielen unter den Top zehn vor der Ostseeküste.

Und das sind die gefragtesten Orte für den Urlaub mit Hund: An erster Stelle steht Rügen, gefolgt von Sylt und Norderney.

Für den Spitzenreiter Rügen gab es durchschnittlich 1400 Suchanfragen pro Monat, gefolgt von der Nordseeinsel Sylt mit 1300 Suchanfragen und der ostfriesischen Insel Norderney mit 900 Suchanfragen pro Monat. Auf den Plätzen vier und fünf folgen Fehmarn und Grömitz mit durchschnittlich 850 Suchanfragen pro Monat. Auf den weiteren Plätzen sind Borkum, Usedom, Norddeich, Amrum und Cuxhaven.

Was Hundebesitzern an Hundestränden besonders wichtig ist

Bei der Bewertung der Hundestrände legen die Besucher großes Augenmerk auf die Sauberkeit des Strandes, ausreichend Parkplätze, Abfallbehälter in Reichweite und die Möglichkeit, den Hund ohne Leine laufen zu lassen.

Newsletter von der Chefredaktion Melden Sie sich jetzt zum kostenlosen täglichen Newsletter der Chefredaktion an E-Mail* Mit meiner Anmeldung zum Newsletter stimme ich der Werbevereinbarung zu. Jetzt anmelden Mit * markierte Felder sind Pflichtfelder. Eine Abmeldung ist jederzeit über einen Link im Newsletter möglich.

Dabei zeichnet sich ein etwas anderes Bild als bei der Gesamtbewertung: Spitzenreiter sind demnach die weitläufigen Hundestrände an der Nordsee im Bereich Rantum auf Sylt, in St. Peter-Ording und auf der ostfriesischen Insel Wangerooge.

Am Sandstrand in Rantum können Hunde an mehreren Strandabschnitten frei laufen. In St. Peter-Ording wurden in Absprache mit dem Nationalpark Wattenmeer zwei Hundeauslaufzonen eingerichtet. Und der Hundestrand von Wangerooge punktet bei Urlaubern mit Trinknäpfen und Hundeduschen.

Urlaub mit Hund: Bei den Unterkünften liegt ein Ostseebad vorn

An der Spitze der Orte mit dem größten Anteil an hundefreundlichen Ferienunterkünften liegen das Ostseebad Kellenhusen und die Nordseeinsel Sylt. Dort sind in 45 Prozent aller Ferienhäuser und Ferienwohnungen Hunde willkommen. Es folgen Rügen und Fehmarn mit einem Anteil von 42 Prozent und der ostfriesische Küstenort Greetsiel mit einem Anteil von 41 Prozent.

Die Travanto Ferienwohnungen GmbH ist nach eigenen Angaben mit mehr als 75.000 Ferienunterkünften einer der führenden Vermittler von Ferienwohnungen in Deutschland.