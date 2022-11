Polizei Schleswig-Holstein sucht nach Darstellungen sexuellen Missbrauchs

Die Polizei hat am Wochenende Häuser und Wohnungen an 24 Orten in Lübeck, Stormarn und im Kreis Herzogtum Lauenburg durchsucht.

Die Polizei durchsuchzte Objekte an 24 Orten in Schleswig-Holstein (Symbolbild).P

Lübeck. Fahnder der Lübecker Polizei haben am Wochenende Häuser und Wohnungen in Lübeck, Stormarn und im Kreis Herzogtum Lauenburg durchsucht. Bei den Aktionen an 24 Orten wurden nach Angaben der Polizei zahlreiche Beweise sichergestellt. Gegen Verdächtige werde wegen des Verdachts des Verbreitens, Besitzes oder Erwerbs von Darstellungen sexuellen Missbrauchs ermittelt, teilte die Polizei am Montag mit. Es seien Durchsuchungsbeschlüsse der Staatsanwaltschaft Lübeck vollstreckt worden.

Bei den Verdächtigen handele es sich jeweils um allein agierende Personen, sagte ein Polizeisprecher. Eine Verbindung zwischen ihnen gebe es nach bisherigen Erkenntnissen nicht. Den Angaben zufolge wurden auch zwei Datenträgerspürhunde eingesetzt.

