Verkehr A 20 – warum ist das nur so kompliziert?

„Die A 20 ist ein Paradebeispiel für die Notwendigkeit der Planungsbeschleunigung“, so Bernd Buchholz (FDP), Schleswig-Holsteins Wirtschafts- und Verkehrsminister.

Seit den 1960er-Jahren wird an einer Ost-West-Verbindung in Schleswig-Holstein herumgedoktert – wann ist ein Ende in Sicht?