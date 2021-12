Verkehr im Norden: Rund 150 Unfälle nach Schneefällen

In Schleswig-Holstein registrierte die Polizei am Donnerstag 150 Glätteunfälle (Symbolbild).

Verkehr Rund 150 Unfälle nach Schneefällen in Schleswig-Holstein

Kiel. Anhaltende Schneefälle haben Autofahrern in weiten Teilen Schleswig-Holsteins am Donnerstag Probleme bereitet. Die Regionalleitstellen berichteten von rund 150 Unfällen bis zum frühen Abend. Allein im Bereich Stormarn, Herzogtum Lauenburg, Ostholstein und Lübeck gab es am Nachmittag knapp 60 glättebedingte Unfälle, wie eine Sprecherin der Regionalleitstelle Süd sagte. "Fast alles Blechschäden, wenige Leichtverletzte."

In Hamburg gab es keine Häufung von Unfällen

Im Bereich Kiel, Plön, Neumünster und Rendsburg-Eckernförde registrierte die Leitstelle ab 13.00 Uhr 57 glättebedingte Unfälle. Bei mindestens sieben Unfällen seien Menschen leicht verletzt worden, sagte ein Sprecher. Auch an der Westküste und im nördlichen Schleswig-Holstein gab es zahlreiche Unfälle. Allein im nördlichen Landesteil gab es 38 glättebedingte Einsätze - die meisten davon Verkehrsunfälle, wie ein Sprecher sagte.

In Hamburg ist es laut dem Lagedienst der Polizei nicht zu einer Häufung von Unfällen gekommen

Mehr Artikel aus dieser Rubrik gibt's hier: Schleswig-Holstein